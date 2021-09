Venezia 78, America Latina. Il commento a caldo del film in anteprima

Attenti a quei tre, ma in fondo già si sapeva: Elio Germano e i fratelli Fabio e Damiano D'Innocenzo insieme fanno cose notevoli già dai tempi di "Favolacce". Si conferma tutto il buono che c'era in quel film: anche "America Latina" è una pellicola dal gusto estetico importante, dall'ossessione quasi maniacale per i dettagli.

Quel che è più importante, i D'Innocenzo si confermano grandissimi narratori di storie, convinti che il cinema debba disturbare, scuotere, emozionare, far riflettere, lasciare soprattutto la libertà allo spettatore di assorbire il film in maniera personale. Meglio non svelare nulla, a maggior ragione: anche Elio Germano ha rivelato che sul set l'improvvisazione ha avuto un grande peso, prima che poi i due fratelli mettessero tutto insieme in post-produzione. America Latina è un film che alza ulteriormente l'asticella del talento e della bravura di Fabio e Damiano D'Innocenzo.