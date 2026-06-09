Katy Perry e Justin Trudeau insieme al Tribeca Film Festival. FOTO

La postar e l'ex primo ministro canadese hanno fatto il loro debutto ufficiale sul red carpet lunedì 8 giugno, in occasione del Tribeca Film Festival di New York. La coppia ha posato insieme davanti ai fotografi per la première del film concerto della cantante, regalando al pubblico la loro prima apparizione ufficiale come coppia in un contesto così formale e mediatico

Intervistata da People sul tappeto rosso, la cantante ha sottolineato quanto il progetto sia diverso dal suo documentario del 2012, Part of Me: “Sto facendo tutto questo per i miei fan, perché sono loro ad avermi accompagnata in tutti questi anni, oltre 18 anni, ed è una cosa bellissima da racchiudere in un film”, ha dichiarato Perry.

Katy Perry ha scelto per l'occasione un abito lungo bianco con scollatura all'americana, impreziosito da dettagli floreali tridimensionali e con i capelli raccolti in un'elegante acconciatura. Justin Trudeau, 54 anni, ha optato per un classico completo nero con camicia bianca. I due si sono mostrati complici e affiatati, con Trudeau che è rimasto vicino alla cantante mentre lei salutava i fan e firmava autografi.

In occasione del Tribeca Film Festival di New York, Katy Perry e Justin Trudeau hanno regalato a fotografi e fan il primo red carpet ufficiale.

Una storia nata nell'estate 2025

La relazione tra Perry e Trudeau ha cominciato a fare notizia nel luglio 2025, quando i due sono stati avvistati mentre passeggiavano con un cane in un parco di Montreal e, in seguito, a cena insieme al ristorante Le Violon. Pochi giorni dopo, Trudeau era presente al concerto di Perry a Montreal il 30 luglio 2025, alimentando ulteriormente le voci su una frequentazione sempre più intensa.

Da allora la coppia ha moltiplicato le uscite pubbliche: tra i momenti più chiacchierati, la presenza di Trudeau al World Economic Forum di Davos nel gennaio 2026, dove Perry ha partecipato ad alcuni panel al suo fianco, e la loro apparizione a Coachella nell'aprile dello stesso anno. Sempre in aprile, i due sono stati fotografati anche all'evento Montecito Tastemaker per la seconda stagione di Beef, dove hanno posato accanto al co-CEO di Netflix Ted Sarandos e sua moglie Nicole Avant, in una serata che contava tra gli ospiti anche il principe Harry, Meghan Markle, Charles Melton e Carey Mulligan.

Il Tribeca Film Festival segna però un passaggio di livello: per la prima volta, Perry e Trudeau hanno scelto un grande palcoscenico cinematografico internazionale per mostrarsi come coppia, in un contesto direttamente legato alla carriera artistica della cantante. Un segnale chiaro, che non è passato inosservato.