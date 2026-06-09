Gigi d'Alessio in concerto a Caserta, la possibile scaletta

Dopo la seconda data di martedì 9 giugno, Gigi D’Alessio sarà protagonista di altri otto spettacoli davanti alla Reggia di Caserta. Inoltre, a novembre il cantautore tornerà in tour nei palazzetti portando la sua musica in numerose città: da Roma a Torino passando per Bologna, Padova, Reggio Calabria e Firenze
Gigi D’Alessio ha alzato il sipario sui dieci spettacoli in programma nella splendida cornice della Reggia di Caserta. Dopo il primo appuntamento, il 9 giugno il cantautore sarà protagonista di un nuovo concerto. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo show: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere eseguiti.
GIGI D’ALESSIO ALLA REGGIA DI CASERTA, LA POSSIBILE SCALETTA
Martedì 9 giugno Gigi D’Alessio tornerà in concerto in Piazza Carlo di Borbone, davanti alla Reggia di Caserta. A poche ore dal primo spettaccolo, l’artista ha scritto sul suo profilo Instagram che conta più di un milione di follower: “Grazie Caserta! Ieri la prima meravigliosa notte con i miei re e le mie regine davanti alla bellezza straordinaria della Reggia. E siamo solo all’inizio. Ci rivediamo stasera”. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, il concerto avrà inizio alle ore 21.00. Al momento la voce di Primo appuntamento non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Secondo quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni proposte al concerto al Nelson Mandela Forum di Firenze nel dicembre del 2024:
- Vivi
- Non mollare mai 2024
- ‘O posto d’Annare’
- Un cuore ce l’hai
- La donna che vorrei
- Un nuovo bacio
- Anna se sposa / 30 canzoni / Meza bucia
- Senza tuccà
- Quanti amori
- Te voglio bene ancora
- Spiegami cherè
- Nu dispietto
- Si te sapesse dicere
- Un cuore malato 2024
- Non dirgli mai
- Sei importante / Non riattaccare / Dove sei / Il cammino dell’età / Quando la mia vita cambierà
- Assaje
- Le mani / Insieme a lei / Io che non vivo / Ora
- Io vorrei
- Fra
- Primo appuntamento
- Una notte al telefono / Liberi da noi / Amore mio / L’amore che non c’è
- Di Notte, Annarè
- Una magica storia d’amore
- Miele
- Como suena el corazón
- Mon amur
- Fotomodelle un po’ povere / Sotto le lenzuola / Buongiorno / Napule
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Dopo la seconda data di martedì 9 giugno, Gigi D’Alessio sarà protagonista di altri otto spettacoli in Piazza Carlo di Borbone. Ecco il calendario completo con tutte le date:
- giovedì 11 giugno
- venerdì 12 giugno
- domenica 14 giugno
- martedì 16 giugno
- mercoledì 17 giugno
- giovedì 18 giugno
- sabato 20 giugno
- domenica 21 giugno
Dopo questo speciale appuntamento live, a novembre il cantautore tornerà in tour nei palazzetti portando la sua musica in numerose città italiane: da Roma a Torino passando per Bologna, Padova, Reggio Calabria e Firenze. Queste tutte le date in programma:
- 14/11 ROMA - Palazzo dello Sport
- 15/11 BOLOGNA - Unipol Arena
- 25/11 BERGAMO - Choruslife Arena
- 27/11 PADOVA - Kioene Arena
- 04/12 REGGIO CALABRIA - PalaCalafiore
- 07/12 BARI - PalaFlorio
- 19/12 FIRENZE - Nelson Mandela Forum
- 23/12 TORINO - Inalpi Arena (precedentemente prevista al 26/03/2026)
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