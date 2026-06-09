Gigi d'Alessio in concerto a Caserta, la possibile scaletta

GIGI D’ALESSIO ALLA REGGIA DI CASERTA, LA POSSIBILE SCALETTA

Martedì 9 giugno Gigi D’Alessio tornerà in concerto in Piazza Carlo di Borbone, davanti alla Reggia di Caserta. A poche ore dal primo spettaccolo, l’artista ha scritto sul suo profilo Instagram che conta più di un milione di follower: “Grazie Caserta! Ieri la prima meravigliosa notte con i miei re e le mie regine davanti alla bellezza straordinaria della Reggia. E siamo solo all’inizio. Ci rivediamo stasera”. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, il concerto avrà inizio alle ore 21.00. Al momento la voce di Primo appuntamento non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Secondo quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni proposte al concerto al Nelson Mandela Forum di Firenze nel dicembre del 2024:

Vivi

Non mollare mai 2024

‘O posto d’Annare’

Un cuore ce l’hai

La donna che vorrei

Un nuovo bacio

Anna se sposa / 30 canzoni / Meza bucia

Senza tuccà

Quanti amori

Te voglio bene ancora

Spiegami cherè

Nu dispietto

Si te sapesse dicere

Un cuore malato 2024

Non dirgli mai

Sei importante / Non riattaccare / Dove sei / Il cammino dell’età / Quando la mia vita cambierà

Assaje

Le mani / Insieme a lei / Io che non vivo / Ora

Io vorrei

Fra

Primo appuntamento

Una notte al telefono / Liberi da noi / Amore mio / L’amore che non c’è

Di Notte, Annarè

Una magica storia d’amore

Miele

Como suena el corazón

Mon amur

Fotomodelle un po’ povere / Sotto le lenzuola / Buongiorno / Napule