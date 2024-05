Gli Anelli del Potere, il teaser della seconda stagione

Prime Video ha pubblicato il primo teaser trailer della seconda stagione della serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. Contestualmente è stato svelato il nuovo poster che mostra il ritorno di Charlie Vickers nel ruolo di Sauron ed è stata annunciata la data del debutto dei nuovi episodi: il 29 agosto 2024, in oltre 240 Paesi e territori, su Amazon Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick).

LA TRAMA DELLA SECONDA STAGIONE

Nella seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, Sauron è tornato. Scacciato da Galadriel, senza esercito né alleati, l’Oscuro Signore in ascesa deve ora contare sulla sua astuzia per ricostruire la sua forza e vigilare sulla creazione degli Anelli del Potere, che gli permetteranno di soggiogare tutti i popoli della Terra di Mezzo alla sua sinistra volontà. Partendo dalla portata epica e dall’ambizione della prima stagione, questo nuovo capitolo immerge anche i personaggi più amati e vulnerabili in una crescente ondata di oscurità, sfidando ciascuno a trovare il proprio posto in un mondo che è sempre più sull'orlo del baratro.