Gli Anelli del Potere 2, un nuovo personaggio in arrivo

La seconda stagione della serie tv Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su Now Smart Stick) non sarà disponibile prima della metà del 2024

Un nuovo personaggio sta per arrivare nella Terra di Mezzo. La seconda stagione di Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, serie Prime Video visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su Now Smart Stick, si arricchirà di una nuova protagonista. Si tratta di Estrid, un’umana interpretata da Nia Towle che affiancherà per buona parte degli episodi i personaggi di Isildur e Arondir, unendosi alla loro linea narrativa. L’ingresso di Nia Towle nel cast era stato annunciato a dicembre da Prime Video e ora, grazie a Fellowshipoffans, conosciamo anche il suo ruolo.