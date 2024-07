La seconda stagione della popolare serie fantasy, in arrivo il 29 agosto, sarà incentrata sui cattivi. Un ruolo centrale lo avrà però un nano, Narvi, che sarà chiamato a compiere una scelta difficilissima

La prima stagione de Il Signore degli Anelli - Gli Anelli del Potere, ambientata nella Terza Era della Terra di Mezzo, si è conclusa con la forgiatura dei tre Anelli degli Elfi. Tuttavia, come gli appassionati ed esperti lettori di Tolkien sanno, gli anelli non saranno una prerogativa esclusiva degli elfi, ci sono anche i nani. Ed è proprio un nano il nuovo personaggio che le star della serie fantasy hanno presentato nelle scorse ore.

Che ruolo avrà Narvi?

"Date un'occhiata alla prima immagine di Kevin Eldon nei panni di Narvi ne Il Signore degli Anelli - Gli Anelli del Potere 2. L'abile e famoso nano metterà alla prova la sua lealtà verso il re, e giocherà un ruolo significativo nella politica nanica": questa la didascalia con cui Narvi è stato annunciato, in esclusiva sui social, con un post in collaborazione tra Entertainment Weekly e Prime Video.

A parlarne sono stati proprio gli attori protagonisti dello show. "A causa di alcuni anelli molto potenti, assisteremo a un cambiamento nelle dinamiche tra i nani", ha detto Owain Arthur, che torna nella seconda stagione nel ruolo del principe Durin IV del regno di Khazad-dûm.

Celebrimbor (Charles Edwards), il più grande fabbro elfico della Seconda Era, ha forgiato i tre Anelli degli Elfi – con l'aiuto di Sauron (Charlie Vickers) – nel finale della prima stagione. Ma i nani hanno abili fabbri, e la seconda stagione ci introdurrà a uno dei più famosi: Narvi (Kevin Eldon). Citato da J.R.R. Tolkien nelle Appendici a Il Signore degli Anelli nei panni del nano che costruì le Porte di Durin, Narvi è destinato a svolgere un ruolo significativo nella politica dei nani.

"Entra ed esce dall'azione per tutta la stagione", dice Eldon del suo personaggio. "Appena menzionato da J.R.R. Tolkien, KJ.D. Payne e Patrick McKay avevano poco su cui lavorare, ma penso che siamo riusciti a trasformare questa nota a piè di pagina in un personaggio in carne e ossa. Oltre ad essere un fantastico artigiano, nella seconda stagione vediamo che è anche un consulente. Ed è l braccio destro di Re Durin".