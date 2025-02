Fedez in concerto al Forum di Assago a Milano il 19 settembre

Fedez torna in concerto a Milano. A casa sua. Mancava dal 2019, ultimo anno in cui fece un concerto tutto suo. Ma ora, dopo Sanremo, la sua carriera è pronta a una nuova fase. E così la sua vita.

Il concerto di Fedez al Forum di Assago

"IL RITORNO A CASA", ha scritto Fedez su Instagram. "È dal lontano 2019 che non faccio un mio concerto. Ho vissuto la musica, l’ho scritta, l’ho respirata, ma lontano dal palco. Non avevo programmato di tornarci presto. Poi, qualcosa ha cambiato il passo. Non è stata una decisione, è stato un richiamo".



Dieci anni fa, Fedez saliva sul palco del Forum di Assago per il PopHoolista Tour. "un concerto con il palco al centro, perché intorno c’eravate voi", ricorda. "Ho deciso di tornare così, come tutto è iniziato: un palco al centro, perché intorno ci siate ancora voi. È arrivato il momento di rincontrarci. È arrivato il momento di tornare a casa. Forum. Dieci anni. Un palco al centro".





I biglietti saranno disponibili dalle 14.00 di martedì 18 febbraio.