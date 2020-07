Sherlock compie 10 anni: le risposte alle domande dei fan in un video

Sono trascorsi ben 10 anni dalla prima stagione di “Sherlock”, con protagonisti Benedict Cumberbatch e Martin Freeman. I produttori Steven Moffat, Mark Gatiss e Sue Vertue hanno così deciso di festeggiare con una diretta video. Nel filmato è possibile vederli rispondere a dieci domande dei fan, selezionate da Louis Moffat, in questo caso in veste di moderatore.

I fan attendono con ansia l’arrivo della quinta stagione, ma nessuna delle domande in questione verteva su tale tema. Se in passato si è parlato della difficoltà di incastrare gli impegni dei vari attori per una nuova serie di episodi, di certo il compito non risulterà più semplice dopo l’emergenza coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). I calendari cinematografici sono stati profondamente modificati e svariati film posticipati. Gli appassionati dello show non intendono però perdere le speranze.

Al termine del video però Gatiss ha regalato una breve frase agli amanti di questa versione di Sherlock Holmes: “Restate in ascolto”. Un modo per indicare qualche novità in arrivo, forse. Come sempre, parlando di questa serie, largo alle teorie, come nel caso della “morte” del protagonista anni fa.

I tre hanno spiegato come vi siano ancora molte storie di Sherlock da poter sfruttare per un adattamento televisivo. Steven Moffatt ha spiegato che Mark Gatiss vorrebbe adattare “La lega dei capelli rossi”: “Non capisco perché. Forse vuole farlo prima che se ne vada l’ultimo capello rosso”. Il produttore ha poi spiegato d’essere a propria volta tentato da “L’avventura della banda maculata”. Al tempo stesso però ha spiegato come sarebbe del tutto inutile inserirlo nello show: “Si tratta di una storia geniale, ma cosa ce ne faremmo”.