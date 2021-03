Sherlock 5, Benedict Cumberbatch sul futuro della serie TV

Sono passati ben quattro anni dall’ultimo episodio andato in onda sulla rete britannica BBC One . E ora, in un’intervista, Benedict Cumberbatch , l'attore che presta il volto a Sherlock Holmes , rivela che non è del tutto escluso che il personaggio possa tornare. Con la sceneggiatura giusta, il più famoso detective di Inghilterra e il suo assistente Watson (Martin Freeman) potrebbero addirittura fare il loro debutto sul grande schermo.

Sherlock: le parole di Cumberbatch sul futuro della serie tv

approfondimento

Sherlock compie 10 anni: le risposte alle domande dei fan in un video

L’attore londinese Benedict Cumberbatch (ora impegnato sul set del film Marvel, Doctor Strange in The Multiverse of Madness di Sam Raimi) in una recente intervista non nega del tutto la possibilità di rivedere in futuro le tanto amate avventure del detective Sherlock Holmes, a cui ha prestato il volto per ben sette anni.

Queste le sue parole: “Sono la persona peggiore a cui chiedere perché non dirò mai niente. Ma non lo so. E sono la persona peggiore a cui chiedere perché la mia agenda è piena al momento, come lo è quella di Martin (Martin Freeman, interprete di Watson) e di tutti gli altri attori coinvolti. Quindi, chi lo sa? Forse un giorno, se ci sarà la sceneggiatura giusta. E dico “la sceneggiatura” forse potrebbe essere un film piuttosto che una serie. Chi lo sa? Ma comunque, non per ora”.