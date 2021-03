Star Wars, Benedict Cumberbatch sarà Thrawn? La risposta dell'attore

Benedict Cumberbatch è attualmente impegnato nei panni di Doctor Strange, che apparirà in “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” e “Spider-Man: No Way Home”

La seconda stagione di “The Mandalorian” ha aperto le porte a nuovi scenari, che non riguarderanno soltanto questo show. È stata proposta al pubblico la versione live-action di Ahsoka Tano, interpretata da Rosario Dawson, che avrà una serie tutta sua nel prossimo futuro, “ Ahsoka ”. Spazio, inoltre, a “ The Book of Boba Fett ”, che andrà a mostrare in maniera specifica le avventure del cacciatore di taglie, già apparso nello show di Jon Favreau.

Rapidamente, sul web si è dato il via a un toto-nomi per l’attore da selezionare per un ruolo tanto importante. Considerando l’ottimo lavoro svolto nei panni di Doctor Strange , il pensiero di molti è stato rivolto a Benedict Cumberbatch . Non è dato sapere se un’offerta ufficiale sia stata presentata all’attore, che sembra però più che certo di rifiutare qualsiasi proposta da parte di Disney e Lucasfilm in tal senso.

Intervistato da “Collider”, Benedict Cumberbatch ha spiegato in maniera molto pratica la sua intenzione di rifiutare un’eventuale proposta relativa al Grand’ammiraglio Thrawn, nonostante l’esaltazione dei fan sul web: “Direi che da parte mia ci sia un ‘no’ deciso, attualmente. Non mi interessa trasformarmi in un personaggio che mi obblighi a diventare totalmente blu. Preferisco trascorrere del tempo con i miei figli e credo che restare seduto in una sedia e farmi truccare in quel modo richiederebbe moltissimo tempo. A fine giornata, poi, dovrei struccarmi. Non è il momento giusto della mia vita per una parte di questo tipo”.

Svariati i progetti in corso di Benedict Cumberbatch. Il 19 marzo 2021 è la data d’uscita di “The Courier”, cui seguiranno “The Mauritanian”, “The Electrical Life of Louis Wain” e “The Power of the Dog”. Queste ultime sono pellicola in fase di post-produzione.