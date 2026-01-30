L’L’attrice Catherine O’Hara è morta all’età di 71 anni nella sua casa di Los Angeles. La notizia, diffusa dal sito TMZ e confermata da Variety, specifica che l'artista si è spenta dopo una breve malattia. Volto tra i più noti del cinema statunitense, era diventata un’icona globale interpretando Kate McCallister, la madre del piccolo Kevin, nel cult "Mamma, ho perso l'aereo". Nella sua lunga carriera ha vinto un Emmy e un Golden Globe, legando il suo nome anche ai successi di Tim Burton e alla serie "Schitt's Creek