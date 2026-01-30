Offerte Sky
Addio a Catherine O’Hara: la madre di Mamma, ho perso l’aereo. Aveva 71 anni

Cinema

L’L’attrice Catherine O’Hara è morta all’età di 71 anni nella sua casa di Los Angeles. La notizia, diffusa dal sito TMZ e confermata da Variety, specifica che l'artista si è spenta dopo una breve malattia. Volto tra i più noti del cinema statunitense, era diventata un’icona globale interpretando Kate McCallister, la madre del piccolo Kevin, nel cult "Mamma, ho perso l'aereo". Nella sua lunga carriera ha vinto un Emmy e un Golden Globe, legando il suo nome anche ai successi di Tim Burton e alla serie "Schitt's Creek

Catherine O’Hara è morta oggi circondata dai suoi familiari. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla patologia che l'aveva colpita, ma le fonti vicine alla famiglia parlano di una malattia fulminea che non le ha lasciato scampo. Lascia il marito, lo scenografo Bo Welch conosciuto proprio sul set del suo primo grande successo, e i loro due figli.

La carriera tra cinema e grandi successi tv

La parabola artistica di O'Hara resta legata a titoli che hanno segnato la storia del cinema popolare degli ultimi trent'anni. Dopo il debutto folgorante con Tim Burton in Beetlejuice del 1988, ruolo ripreso proprio nel recente sequel del 2024, l'attrice ha ottenuto la fama mondiale interpretando Kate McCallister nei primi due capitoli della saga di Mamma, ho perso l'aereo. Negli ultimi anni la sua popolarità era tornata ai vertici grazie alla serie televisiva Schitt's Creek, per la quale ha vinto un Emmy Award e un Golden Globe come miglior attrice tra il 2020 e il 2021.

Gli ultimi lavori

Nonostante le condizioni di salute, l'attrice era rimasta attiva sul set fino a pochi mesi fa partecipando a produzioni di rilievo. Aveva recentemente preso parte alla serie Apple TV+ The Studio al fianco di Seth Rogen e alla seconda stagione della produzione HBO The Last of Us. Nel 2025 era apparsa sul grande schermo nel film d'azione Argylle.

