FantaSanremo 2026, chi sono i cantanti favoriti

Ci sono i favoriti dei bookmakers, i nomi che - da sempre - sono una garanzia. E poi c'è chi, al contrario, ha dichiarato che non giocherà. Ecco i possibili vincitori del FantaSanremo 2026

Il Festival di Sanremo prende il via martedì 24 febbraio, ma un'altra gara è già entrata nel vivo. Il FantaSanremo 2026 ha già raccolto centinaia di migliaia di squadre e oggi, lunedì 23 febbraio, scade l'ultimo termine utile per iscriversi: le iscrizioni chiudono a mezzanotte. Chi non si è ancora mosso ha dunque pochissime ore per costruire la propria formazione.

Come funziona

Le regole restano quelle degli anni precedenti, con qualche novità. Ogni giocatore può creare una squadra composta da 7 artisti, schierando 5 titolari, 2 riserve e un capitano. La moneta di scambio sono i Baudi - omaggio storico a Pippo Baudo - e il budget a disposizione per ogni squadra è di 100. I punti si accumulano in due modi: attraverso il posizionamento in classifica e attraverso i bonus guadagnati sul palco. Il capitano è la scelta più delicata: raddoppia bonus e malus nelle prime quattro serate e i punti della classifica finale. Una scelta sbagliata può costare cara, quella giusta può far volare la squadra. Tuttavia, è stata introdotto la possibilità di modificare la formazione anche durante il Festival: sarà possibile farlo nelle giornate di venerdì 27 e sabato 28 febbraio, dalle ore 8:00 alle ore 20:00.

I favoriti

In cima alla classifica dei Baudi troviamo Fedez & Marco Masini e Tommaso Paradiso, valutati 17 Baudi ciascuno. Sono i nomi più costosi, ma anche quelli su cui si concentrano le aspettative maggiori per il capitanato. Tommaso Paradiso in particolare è indicato da più analisti come la scelta più solida: capace di raccogliere consensi trasversali sia tra il pubblico che tra le radio, si presenta all'Ariston con tutte le carte in regola per piazzarsi nelle prime posizioni della classifica finale. Tra i cacciatori di bonus, il nome più gettonato è quello di Dargen D'Amico. Il fondatore del FantaSanremo Giacomo Piccinini lo ha definito senza mezzi termini "il miglior fantagiocatore di tutti", capace di inventarsi modi di fare bonus con molta classe. Con gli occhiali da sole come marchio di fabbrica, il bonus è praticamente garantito ogni sera. Nella serata cover lo affiancheranno Pupo e Fabrizio Bosso. Elettra Lamborghini è un altro nome che ricorre in quasi tutte le squadre consigliate: la performer bolognese ha già dimostrato nelle edizioni passate di saper muoversi benissimo tra twerking, cambi outfit e colpi di scena scenici. Secondo diversi esperti del gioco, non può mancare in nessuna squadra.