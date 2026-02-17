Sanremo 2026, Tommaso Paradiso con I romantici. Il testo della canzone

Prima partecipazione per Tommaso Paradiso. A novembre il cantautore ha pubblicato il suo ultimo album Casa Paradiso, trainato dal successo del singolo Lasciamene un po’. L’artista ha raccontato: “Ho un’ammirazione profonda per chi, ogni giorno, affronta l’ignoto. Potrei quasi definirla un’invidia positiva, sana. Sono incantato da quelle persone che, per indole, sanno ribaltare gli schemi, o addirittura uscirne. Sono incantato dagli avventurieri e dalle avventurose. Mi inchino di fronte a chi ha il coraggio di intraprendere viaggi lontani e profondi, dentro e fuori di sé, alla ricerca del senso autentico delle cose o più probabilmente della vita”. Ad aprile Tommaso Paradiso tornerà in tour: dalla data zero di Gorizia all’ultimo appuntamento in programma al Palapartenope di Napoli.