Sanremo 2026, Tommaso Paradiso con I romantici. Il testo della canzone

Tommaso Paradiso con I Romantici
Debutto in gara per Tommaso Paradiso. Il cantautore, tra i trenta Big della 76esima edizione del Festival di Sanremo, presenterà la canzone I Romantici.
Tommaso Paradiso alla sua prima partecipazione a Sanremo
Prima partecipazione per Tommaso Paradiso. A novembre il cantautore ha pubblicato il suo ultimo album Casa Paradiso, trainato dal successo del singolo Lasciamene un po’. L’artista ha raccontato: “Ho un’ammirazione profonda per chi, ogni giorno, affronta l’ignoto. Potrei quasi definirla un’invidia positiva, sana. Sono incantato da quelle persone che, per indole, sanno ribaltare gli schemi, o addirittura uscirne. Sono incantato dagli avventurieri e dalle avventurose. Mi inchino di fronte a chi ha il coraggio di intraprendere viaggi lontani e profondi, dentro e fuori di sé, alla ricerca del senso autentico delle cose o più probabilmente della vita”. Ad aprile Tommaso Paradiso tornerà in tour: dalla data zero di Gorizia all’ultimo appuntamento in programma al Palapartenope di Napoli.
I romantici, il testo della canzone di Tommaso Paradiso
Mi sveglio sotto la pioggia che cade
spero mia figlia sia uguale a sua madre
bellissima che non so come fa
a stare con uno che di notte accende la televisione,
sempre lo stesso film, la stessa scena
col volume a cannone
no, non so come fa
E voglio dirti ti amo prima di decollare
ti prego non girarti quando scendo le scale
che sarebbe stupendo non rovinare tutto
Posso portarti più in alto, più in alto, più in alto
come hai fatto tu
Spero che ti arriverà
davvero una musica dolce
per i tuoi giorni malinconici
Vorrei avere un pianoforte in tasca
solo per ricordarmi di noi
ho il cuore appeso sulla giacca
ogni volta che parlo di noi
i romantici guardano il cielo
i romantici guardano un treno che se ne va
lo quando bevo ci credo alle fate
io non farò come ha fatto mio padre gelido
non so come si fa
ti darò sempre un bacio prima di partire
se fumo faccio la doccia prima di dormire
che sarebbe stupendo non rovinare tutto
Posso portarti più in alto, più in alto, più in alto come hai fatto tu
Rip. ritornello
che corre via nella speranza di rivedersi nel futuro
dove giocavano ragazzi con la palla contro il muro
e adesso non c'è nessuno
non c'è più nessuno
ma i romantici guardano il cielo
e ci credono davvero
Rip. ritornello
Il significato della canzone di Tommaso Paradiso a Sanremo 2026
Negli anni il cantautore ha raccontato amori, delusioni e felicità. Intervistato da Carlo Conti a Sarà Sanremo, Tommaso Paradiso sul brano in gara: “È una semplice dedica d’amore alle persone che amo: ai romantici”.
Chi sono gli autori della canzone di Tommaso Paradiso
Testo di Tommaso Paradiso e Davide Petrella. Musica di Tommaso Paradiso, Davide Simonetta e Davide Petrella.
Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Garage Days/
Eclectic Music Publishing/The Sold Out Music