Terza partecipazione per Fedez e decima presenza per Marco Masini. Il rapper ha conquistato il secondo posto con Chiamami per nome con Francesca Michielin nel 2021 e la quarta posizione con Battito nel 2025. Marco Masini vanta una vittoria nella sezione Novità con Disperato nel 1990 e nella categoria Campioni con L’uomo volante nel 2004. Queste tutte le sue partecipazioni: Disperato nel 1990, Perché lo fai nel 1991, Raccontami di te nel 2000, L’uomo volante nel 2004, Nel mondo dei sogni nel 2005, L’Italia nel 2009, Che giorno è nel 2015, Spostato di un secondo nel 2017, Il confronto nel 2020. Nella serata delle cover, in programma venerdì 27 febbraio, i due artisti proporranno Meravigliosa creatura di Gianna Nannini con Stjepan Hauser.