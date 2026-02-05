Hamnet di Chloé Zhao, il dolore che si trasforma in cinema. Recensione

Presentato nei principali festival internazional, Hamnet. Nel nome del figlio è il nuovo lavoro di Chloé Zhao, in uscita al cinema il 5 febbraio. Ispirato al romanzo di Maggie O’Farrell, il racconto immagina il dolore di Agnes e William Shakespeare come matrice emotiva di Amleto. Guidato dalle interpretazioni di Jessie Buckley e Paul Mescal, il lungometraggio ha ottenuto otto nomination agli Oscar , tra cui Miglior Film , Miglior Regia e Miglior Attrice Protagonista

Hamnet. Nel nome del figlio non è un film su William Shakespeare nel senso canonico e celebrativo del termine. Chloé Zhao rifiuta qualsiasi impostazione agiografica e sceglie una strada laterale, quasi ostinata: raccontare ciò che resta fuori dall’opera, ciò che precede la parola scritta, il vuoto che l’arte tenta di attraversare senza mai colmarlo del tutto. Il film prende avvio dalla morte del figlio undicenne Hamnet e la trasforma in un evento fondativo, una frattura silenziosa che ridefinisce il tempo, la relazione amorosa e il senso stesso della creazione.

Agnes: il lutto come corpo vivo

Il cuore emotivo e simbolico del film è Agnes, interpretata da Jessie Buckley in una prova che ha segnato in modo decisivo la stagione cinematografica. Agnes non è costruita come semplice moglie o madre, ma come figura primordiale, profondamente legata alla terra, ai saperi erboristici, a una forma di conoscenza arcaica e intuitiva. Zhao la filma come una creatura liminale, sospesa tra il mondo naturale e quello umano, capace di ascoltare ciò che non ha ancora nome.

Buckley lavora sul corpo come archivio del dolore. Il lutto non viene raccontato, ma inciso nella fisicità: nel modo in cui Agnes cammina, respira, si contrae, si spezza. La morte del figlio non è un evento da superare narrativamente, ma una condizione permanente che ridefinisce ogni relazione. Il grido che segue la perdita è animale, incontrollabile, quasi insostenibile. Non cerca empatia, non chiede conforto. Esiste. Questa radicalità interpretativa è stata riconosciuta a livello internazionale: la performance di Buckley le è valsa il Golden Globe come miglior attrice protagonista, oltre a una nomination agli Oscar e a numerosi premi della critica. Non perché Agnes sia “commovente” in senso tradizionale, ma perché l’attrice rifiuta qualsiasi scorciatoia emotiva, restituendo un dolore che non consola e non redime.