Voce, corpo, resistenza. Jessie Buckley si è affermata come una delle interpreti più radicali e riconoscibili del cinema contemporaneo, attraversando teatro, televisione e cinema d’autore con una coerenza rara. Da Wild Rose a The Lost Daughter, da Chernobyl a Men, fino a Hamnet di Chloé Zhao e La Sposa! di Maggie Gyllenhaal, questo ritratto ripercorre una carriera costruita sul rischio, sull’attrito e su personaggi femminili che rifiutano il consenso e aprono nuove possibilità di racconto