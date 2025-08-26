Jujutsu Kaisen, cosa sapere sul film al cinema

Parallelamente alla distribuzione del trailer ufficiale, il canale YouTube di Sony Pictures Italia ha diffuso la sinossi del film d’animazione: “Prima che diventassero nemici, Satoru Gojo e Suguru Geto erano compagni di classe e amici. A questi due potenti stregoni viene affidato il compito di proteggere Riko Amanai, una studentessa destinata a diventare il Ventre del Fluido Astrale, fino al giorno in cui dovrà compiere il suo dovere”.

Il testo prosegue: “Con una setta religiosa e degli stregoni neri alle calcagna, Gojo e Geto sono gli unici in grado di portare a termine un compito così arduo, ma questa missione segnerà i loro destini e li metterà alla prova in modi inimmaginabili. L'amato e profondamente emozionante arco narrativo 'Hidden Inventory / Premature Death' del fenomeno globale JUJUTSU KAISEN torna sul grande schermo, raggiungendo vette altissime per vecchi e nuovi fan".