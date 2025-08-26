Jujutsu Kaisen, cosa sapere sul film al cinema

Introduzione
Il film d’animazione, nelle sale cinematograifche italiane fino a mercoledì 27 agosto, è basato sull'universo del manga Jujutsu kaisen - Sorcery Fight creato da Gege Akutami. Gojo Satoru e Suguru Geto sono i protagonisti della pellicola
Quello che devi sapere
Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory / Premature Death - The Movie, cos’è
Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory / Premature Death - The Movie è il titolo dell'atteso film d’animazione basato sul celebre manga Jujutsu kaisen - Sorcery Fight scritto da Gege Akutami.
Quando vederlo al cinema
Dopo settimane e settimane di attesa, lunedì 25 agosto la pellicola ha finalmente fatto il suo debutto sul grande schermo. Il lavoro sarà nelle sale cinematografiche italiane per un totale di tre giorni, quindi fino a mercoledì 27 agosto.
I protagonisti
Gojo Satoru e Suguru Geto sono i due protagonisti del film d'animazione. Spazio anche al ruolo centrale di Riko Amanai.
La trama
Parallelamente alla distribuzione del trailer ufficiale, il canale YouTube di Sony Pictures Italia ha diffuso la sinossi del film d’animazione: “Prima che diventassero nemici, Satoru Gojo e Suguru Geto erano compagni di classe e amici. A questi due potenti stregoni viene affidato il compito di proteggere Riko Amanai, una studentessa destinata a diventare il Ventre del Fluido Astrale, fino al giorno in cui dovrà compiere il suo dovere”.
Il testo prosegue: “Con una setta religiosa e degli stregoni neri alle calcagna, Gojo e Geto sono gli unici in grado di portare a termine un compito così arduo, ma questa missione segnerà i loro destini e li metterà alla prova in modi inimmaginabili. L'amato e profondamente emozionante arco narrativo 'Hidden Inventory / Premature Death' del fenomeno globale JUJUTSU KAISEN torna sul grande schermo, raggiungendo vette altissime per vecchi e nuovi fan".
La locandina
Oltre al trailer, l'account Instagram di Sony Pictures Italia ha rilanciato anche la locandina ufficiale di Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory / Premature Death - The Movie. Al centro i due protagonisti.
Jujutsu kaisen 0 - Il film
Nel 2021 Jujutsu kaisen - Sorcery Fight è sbarcato al cinema con Jujutsu kaisen 0 - Il film per la regia di Sunghoo Park. La pellicola ha incassato più di 190.000.000 di dollari al botteghino internazionale. Tra i doppiatori della versione originale Megumi Ogata, Kana Hanazawa, Mikako Komatsu, Koki Uchiyama, Tomokazu Seki, Yuichi Nakamura e Takahiro Sakurai.
Il successo dell'anime
La serie anime, uscita nell’ottobre del 2020 in Giappone, si è rivelata un grandissimo successo aumentando ancora di più la popolarità del manga. Attualmente sono state realizzate due stagioni.
Il manga
Il manga, uscito nel marzo del 2018 in Giappone, ha concluso la sua corsa nel settembre dello scorso anno con un totale di trenta volumi.
Il grande successo del manga
Stando a quanto riportato da ScreenRant, Jujutsu kaisen - Sorcery Fight è risultato il manga più venduto del 2024 con oltre sette milioni di copie. Subito dopo One Piece di Eiichirō Oda con più di cinque milioni di copie.