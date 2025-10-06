Ike Turner Jr., figlio di Ike e Tina Turner, è morto a 67 anni

Ike Turner Jr., figlio di Ike e Tina Turner e produttore vincitore di un Grammy, è morto all'età di 67 anni.

La notizia della morte

La morte di Ike Turner Jr. è stata confermata sui social media dalla cognata, Afida Turner, che ha scritto su Instagram: "Riposa in pace Ike Jr: eri un cognato straordinario. Sono felice di aver parlato con te al telefono prima che te ne andassi. Ti voglio bene". La cugina, Jacqueline Bullock, parlando con TMZ ha spiegato che Turner Jr. è morto in un ospedale di Los Angeles per insufficienza renale, dopo aver lottato per anni contro problemi cardiaci (il mese scorso, per via di un ictus, le sue condizioni di salute erano peggiorate). In una dichiarazione condivisa con il New York Post, Bullock ha affermato: "È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di nostro cugino, Ike Turner, Jr. Junior era più di un cugino per me, era piuttosto un fratello, poiché siamo cresciuti insieme nella stessa famiglia".