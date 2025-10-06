Ike Turner Jr., figlio di Ike e Tina Turner, è morto a 67 anni

Da diversi anni affetto da problemi cardiaci, il produttore è morto in un ospedale di Los Angeles a causa di un'insufficienza renale
Ike Turner Jr., figlio di Ike e Tina Turner e produttore vincitore di un Grammy, è morto all'età di 67 anni.
La notizia della morte
La morte di Ike Turner Jr. è stata confermata sui social media dalla cognata, Afida Turner, che ha scritto su Instagram: "Riposa in pace Ike Jr: eri un cognato straordinario. Sono felice di aver parlato con te al telefono prima che te ne andassi. Ti voglio bene". La cugina, Jacqueline Bullock, parlando con TMZ ha spiegato che Turner Jr. è morto in un ospedale di Los Angeles per insufficienza renale, dopo aver lottato per anni contro problemi cardiaci (il mese scorso, per via di un ictus, le sue condizioni di salute erano peggiorate). In una dichiarazione condivisa con il New York Post, Bullock ha affermato: "È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di nostro cugino, Ike Turner, Jr. Junior era più di un cugino per me, era piuttosto un fratello, poiché siamo cresciuti insieme nella stessa famiglia".
Chi era Ike Turner Jr.
Nato nel 1958 da Ike Turner e dall'ex moglie Lorraine Taylor, Turner Jr. fu adottato da Tina Turner insieme al fratello Michael. Seguì fin da subito le orme dei genitori: aveva grande talento, e sapeva suonare molti strumenti. "Amava la batteria, ma poiché la madre lo obbligava a smontarla dopo averla usata, alla fine predilisse la tastiera", ha raccontato la cugina. "Poi, cominciò ad aiutare nella gestione dei Bolic Sound Studios, gli studi di registrazione fondati da suo padre, Ike Turner".
Ricercato tecnico del suono e produttore, vinse il Grammy per il miglior album blues tradizionale nel 2007 per Risin' with the Blues di Ike Turner.
In un'intervista del 2018 al Daily Mail, Turner Jr. ha dichiarato di essere stato cresciuto principalmente dalle donne di casa, poiché i suoi genitori erano via 11 mesi all'anno: "Mio padre mi ha tolto da scuola a 13 anni. Ho finito per gestire il suo studio di registrazione, ma amavo soprattutto andare in tour con loro. Guadagnavano un sacco di soldi, e mio padre mi faceva contare fino a farmi venire i capelli grigi".
Sebbene crescendo la sua relazione con i genitori sia stata molto turbolenta, Ike ha sempre cercato di tenere alto il nome della sua famiglia attraverso la tribute band dal lui fondata, The Love Thang.