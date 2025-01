Tina Turner, fuori in radio una canzone inedita

"Hot For You, Baby" verrà trasmesso al Breakfast Show di BBC Radio 2 giovedì 23 gennaio, e sarà incluso nell'uscita speciale per il 40° anniversario dell'album "Private Dancer"

Un brano inedito di Tina Turner, scomparsa nel maggio del 2023 a 83 anni, è pronto per essere pubblicato, quarant'anni dopo la sua registrazione.

Il brano, intitolato Hot For You, Baby, verrà trasmesso al Breakfast Show di BBC Radio 2 giovedì 23 gennaio, e sarà incluso nell'uscita speciale per il 40° anniversario dell'album Private Dancer.

Cosa sappiamo su Hot For You, Baby

Hot For You, Baby è stata incisa ai Capitol Studios di Hollywood, e avrebbe dovuto essere inserita in Private Dancer. La traccia è stata riscoperta dall'etichetta discografica, durante i lavori per la riedizione del disco. Che, nominato Album dell'anno ai Grammy Awards del 1985, includeva i successi What's Love Got To Do With It e Better Be Good To Me.

La ristampa conterrà anche brani inediti, esibizioni dal vivo e filmati, tra cui un filmato di 55 minuti del Private Dancer Tour girato in due serate al NEC di Birmingham nel marzo 1985. Il pacchetto 5CD/Blu-ray includerà inoltre cinque video musical migliorati: il video di Private Dancer, ad esempio, è stato completamente restaurato in HD partendo dalla pellicola originale. Nella copertina saranno poi inclusi i contributi della cantautrice americana Holly Knight, dell'ex giudice di Strictly Come Dancing Dame Arlene Phillips e della star di The Human League Martyn Ware.