Tina Turner, l'omaggio di Beyoncé: "Senza di lei non sarei qui"

I TRIBUTI

Non è la prima volta che Beyoncé onora l’ispirazione musicale trasmessa da Tina Turner. “Quando ero bambina e guardavo i suoi video, volevo essere come lei” aveva dichiarato in una clip del 2008 riemersa dagli archivi di una delle fan page a lei dedicate. La cantante di Crazy In Love, che allora aveva 26 anni, aveva abbracciato l’idolo di sempre in occasione del loro primo incontro prima della performance comune sul palco dei Grammy Awards nel brano Proud Mary, inciso dai Creedence Clearwater Revival, riportato alla ribalta nel 1971 da Ike & Tina Turner e nello stesso anno valso ai due artisti il prestigioso riconoscimento musicale. Durante le prove al pianoforte, la voce vibrante e l’energia di Turner avevano guidato Beyoncé nel canto e nel ballo. “Questo è letteralmente un sogno per me perché lei è il massimo. Essere sul palco con lei è pazzesco” aveva commentato la giovane cantante. Tuttavia, già nel 2005 Beyoncé aveva celebrato il riconoscimento Kennedy Center Honors assegnato a Turner dal Presidente George W. Bush con un tributo alla grande artista. “Non dimenticherò mai la prima volta che ti ho vista mentre ti esibivi. Non ho mai visto una donna così potente, così impavida, così favolosa – e quelle gambe!” aveva detto tra sguardi d’intesa e sorrisi e ricevendo in cambio due pollici in su dall’icona musicale. Dopo la scomparsa di Turner, Beyoncé ha condiviso sul suo sito web una lettera di addio: “Mia amata regina. Ti amo infinitamente. Sono così grata per la tua ispirazione, e per tutte le vie con le quali hai aperto la strada. Sei forza e resilienza. Sei il simbolo dell'energia e della passione. Siamo tutti così fortunati ad aver assistito alla tua gentilezza e al tuo bellissimo spirito che resterà per sempre. Grazie per tutto quello che hai fatto”.