E' morto Peter Green, co-fondatore Fleetwood Mac

Si è spento a 73 anni il chitarrista co-fondatore della band britannica. Aveva lasciato il gruppo nel 1969. La famiglia ha fatto sapere che è mancato per cause naturali

Addio a Peter Green (il secondo da sinistra nella foto), il co-fondatore della band dei Fleetwood Mac. Aveva 73 anni. "E' con profonda tristezza che la famiglia di Peter Green annuncia la sua morte, avvenuta pacificamente nel sonno", affermano i legali di famiglia.



I Fleetwod Mac erano Mick Fleetwood, Peter Green, Jeremy Spencer and John McVie. Il gruppo nasce in Inghilterra nella seconda metà degli anni Sessanta. Si forma quando il batterista Mick Fleetwood, il bassista John McVie e il chitarrista Peter Green lasciarono i Bluesbreakers di John Mayall per aggregarsi al chitarrista Jeremy Spencer. Il nome Fleetwood Mac venne coniato proprio da Peter Green facendo la crasi dei cognomi del bassista John e del batterista Mick.



I primi album erano di blues rock. Fufondamentale per loro il produttore Mike Vernon che con la sua casa etichetta Blue Horizon fece incidere ai Peter Green's Fleetwood Mac gli album Fleetwood Mac e Mr. Wonderful del 1968, e il terzo Then Play On del 1969. Peter Green lascia nel 1969.