Israele Libano, attacco contro Hezbollah a Beirut: migliaia in fuga

Il conflitto in Medio Oriente si allarga: Hezbollah lancia missili e droni contro Israele come rappresaglia per la morte della Guida Suprema dell'Iran e Israele risponde con raid sui sobborghi di Beirut e sul sud del Libano. Almeno 31 persone sono morte e migliaia di civili sono in fuga, tra strade paralizzate e caos. Il governo libanese condanna l’azione del gruppo sciita come irresponsabile, mentre Israele ordina evacuazioni di massa