11 settembre, dieci foto simbolo raccontano l'attacco all'America

Furono quasi tremila le vittime dell'attentato alle Torri Gemelle: l'11 settembre 2001 due aerei si schiantarono a distanza di pochi minuti contro il World Trade Center, uno dei simboli di New York. Dopo poco più di un'ora il crollo, in diretta tv. L'ipotesi dell'incidente fu subito scartata. Quei voli erano stati dirottati, l'"Attacco all'America" era firmato Osama Bin Laden e Al-Qaida. Abbiamo scelto dieci foto per raccontare quella giornata