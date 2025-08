Mercedes GLC, il diesel ibrido che fa la differenza

La gamma di Mercedes a ruote alte non può prescindere da GLC. Il SUV compatto premium della Stella rappresenta uno dei modelli più gettonati dai clienti del marchio tedesco e di conseguenza un autentico best seller sul mercato. All’IAA Mobility di Monaco di Baviera, il salone dedicato alle novità del settore automobilistico e alla mobilità che si terrà agli inizi di settembre, il brand di Stoccarda presenterà la nuova generazione che avrà anche una powertrain elettrica ma al momento il cuore della line-up è rappresentato da una serie di opzioni elettrificate e non che includono anche il diesel plug-in, opzione perseguita con grande veemenza dal marchio tedesco.

La gamma

La gamma di Mercedes GLC è dunque molto ampia e può contare sulle versioni 200, 200d, 220 d, 300 e Hybrid EQ, 300 de hybrid, 300 4Matic, 400 e Hybrid, 450 d 4Matic fino alle più performanti 43 AMG e 63 S AMG e Performance. Tra queste varianti, come accennato in precedenza, una delle più interessanti è senza dubbio la 300 de PHEV, opzione scelta in larga parte anche dalle flotte aziendali potendo offrire una grande versatilità di utilizzo: per le marce autostradali ad esempio, dove si può utilizzare il motore a gasolio oppure per quelle urbane dove invece si può far intervenire la parte elettrica. La powertrain infatti è composta in questo caso da un motore quattro cilindri biturbo diesel 2.0 litri da 197 CV e 440 Nm di coppia, abbinato ad un’unità elettrica da 100 kW, 136 CV per una potenza complessiva di 333 CV. L’unità lavora con un cambio automatico a nove marce ma soprattutto con la trazione integrale 4Matic. A tutto questo poi si aggiunge una batteria da 24,8 kWh per un’autonomia complessiva che supera ampiamente i 100 km e che addirittura raggiunge i 122 km secondo quanto dichiarato dalla casa automobilistica tedesca. A batteria scarica, il serbatoio da 62 litri garantisce un range di percorrenza con un solo pieno di circa 900 km. Il combinato dunque supera i 1.000 km con serbatoio pieno e batteria carica, valori più che interessanti. Il prezzo in questo caso supera gli 80.000 euro.