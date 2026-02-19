Tre giorni, tre padiglioni e un programma ampliato. L’edizione 2026 di Imot – Internationale Motorrad Ausstellung cresce nelle dimensioni e nei contenuti. L’appuntamento è fissato dal 20 al 22 febbraio 2026 per la prima volta su tre padiglioni del quartiere fieristico di Monaco-Riem.

Imot, giunta alla 33esima edizione, si conferma la manifestazione tedesca di inizio stagione. L’obiettivo è presentare in un unico contesto le novità 2026, affiancate da accessori, abbigliamento tecnico, proposte turistiche e servizi legati al mondo delle due ruote. La formula rimane quella di una fiera generalista, con circa 300 espositori nelle ultime edizioni e un posizionamento consolidato come evento di riferimento nel Sud della Germania. L’espansione degli spazi si traduce in nuovi contenuti. Accanto alla tradizionale area espositiva dedicata alle novità di prodotto, debuttano i due format Imot-Arena e Imot-Forum. Il primo concentra l’azione dal vivo, il secondo punta sul confronto e sull’approfondimento tecnico. Imot nasce nel 1994 e, dopo molti anni nella sede di Monaco-Freimann e una pausa forzata nel 2021 e 2022, dal 2023 si svolge nel quartiere fieristico di Monaco-Riem.

Imot 2026, i marchi presenti La lista degli espositori di Imot 2026 conferma la presenza dei principali costruttori. Tra gli altri sono annunciati Aprilia, Benda, Beta, Bimota, BMW, Can-Am, CF Moto, Ducati, Honda, Indian, Italjet, Kawasaki, Kove, Lambretta, Moto Guzzi, Piaggio, Royal Alloy, Royal Enfield, Suzuki, Triumph, Vespa e Yamaha. L’offerta spazia dalle sportive alle adventure, dagli scooter alle classiche, fino alle proposte elettriche con i marchi Nerva, Next, Niu e Ultraviolette. Accanto alle novità 2026, torna una mostra speciale dedicata alle Classic Super Bike. Tra gli esemplari citati figurano una Ducati 916 SPS e una Bimota YB4 E.I., modelli iconici degli anni Novanta che segnano un’epoca in termini di design e soluzioni tecniche.

Imot Arena 2026 Imot-Arena, all’interno del padiglione C3, rappresenta la zona spettacolare dell’edizione 2026. In programma esibizioni di Freestyle Motocross (FMX) con il team WreckingCrew, show su due ruote con Dirk Manderbach e Bernd Hiemer, oltre a dimostrazioni di trial a cura del TUS Fürstenfeldbruck e dell’International GS Trophy Team Germany. L’arena è pensata come spazio continuo di performance, con un calendario di esibizioni distribuite nell’arco delle tre giornate.

Imot Forum 2026 Imot-Forum introduce, invece, un’agenda di contenuti tematici. Sono previsti dibattiti, racconti di viaggio e incontri informativi dedicati alla tecnica di guida motociclistica. Il format mira a favorire lo scambio diretto tra pubblico, esperti e protagonisti del settore, aggiungendo una dimensione formativa a quella espositiva. Confermata inoltre la Creator Area, spazio di incontro tra pubblico e influencer del mondo moto. L’iniziativa riflette l’evoluzione della comunicazione di settore, sempre più orientata ai canali digitali e alle community online.