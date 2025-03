Patente guida, accordo a Bruxelles per quella digitale e dai 17 anni

Entro la fine del 2030 sarà disponibile una patente di guida uniforme per tutti i cittadini dell'Ue, inserita nel futuro portafoglio europeo di identità digitale. Sarà accessibile attraverso un telefono cellulare o un altro dispositivo digitale e riconosciuta in tutta l'Unione. Consentirà procedure amministrative semplificate e di poter rinnovare o sostituire più facilmente la patente di guida, mentre resterà sempre possibile richiedere anche la patente cartacea o con tessera fisica. Entrambe le versioni, fisiche e digitali, saranno valide per guidare autovetture e motociclette più a lungo del caso attuale, vale a dire 15 anni dalla data di rilascio, tranne da quando la patente di guida viene utilizzata come carta d’identità (10 anni).

Guida (accompagnata) dai 17 anni

Via libera al rilascio della patente ai ragazzi di 17 anni che potranno guidare automobili, camion o autobus purché accompagnati da un guidatore esperto fino al raggiungimento dei 18 anni. Il testo propone di consentire ai 18enni e ai 17enni accompagnati (ora l’età minima raccomandata è di 21 anni) la guida di camion e autobus, ‘’con un massimo di 16 passeggeri e a condizione che siano in possesso di un certificato di idoneità professionale’’, per ‘’mitigare la carenza di autisti professionisti’’. Per affrontare il problema della carenza di conducenti nelle categorie professionali e allo stesso tempo migliorare la sicurezza stradale, sarà dunque introdotto un regime per la guida accompagnata con una patente (C). Il programma sarà offerto in tutti gli Stati membri per le autovetture. Gli Stati membri possono offrire questa possibilità anche per furgoni e camion.