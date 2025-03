Uso del cellulare in testa per il ritiro della patente. I dati del Mit

Dopo tre mesi dall'entrata in vigore delle modifiche al codice della strada viene segnalato che su 17.607 patenti ritirate, per 8.912 casi è conseguenza del cellulare alla guida (50,6%)

"L'uso del cellulare rimane di gran lunga la prima ragione di ritiro della patente, in coerenza con la pericolosità e diffusione di questo comportamento scorretto". E' quanto rileva il ministero delle Infrastrutture e Trasporti diffondendo i dati dei primi tre mesi di entrata in vigore delle modifiche al codice della strada. In particolare viene segnalato che su 17.607 patenti ritirate, per 8.912 casi è conseguenza del cellulare alla guida (50,6%).