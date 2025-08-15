Esplora tutte le offerte Sky
Vertice in Alaska, dietro Trump e Putin la scritta "Pursuing Peace"

"Alla ricerca della pace" sullo sfondo blu della sala dove i due leader si incontrano affinacati dai rispettivi consiglieri

Vladimir Putin e Donald Trump hanno iniziato il loro incontro in Alaska (IL LIVEBLOG) affiancati dai loro consiglieri. Alle loro spalle campeggia un pannello blu con la scritta 'Pursuing Peace', 'Alla ricerca della pace'. 

I due consiglieri

Da parte Usa sono presenti il segretario di Stato Marco Rubio e l'inviato speciale Steve Witkoff. Da parte russa il ministro degli Esteri Serghei Lavrov e il consigliere di Putin per la politica estera, Yuri Ushakov

US-UKRAINE-RUSSIA-CONFLICT-SUMMIT-TRUMP-PUTIN - ©Ansa

