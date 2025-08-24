Giorno Indipendenza Ucraina, Zelensky: "Serve pace giusta”

Kiev festeggia il 34esimo anniversario dell’indipendenza. Il presidente ha registrato un video nel centro della capitale. “Quale sarà il nostro futuro, solo noi possiamo deciderlo. E il mondo lo sa. E il mondo lo rispetta”, ha detto. Trump: “È ora di porre fine alla carneficina”. Messaggi di vicinanza da Papa Leone, Von der Leyen, Rutte e Tajani

L’ Ucraina festeggia oggi, 24 agosto, il suo giorno dell’indipendenza. Il presidente Volodymyr Zelensky ha registrato un videomessaggio nel centro di Kiev. “Una Ucraina unita non sarà mai più costretta nella storia a quella vergogna che i russi chiamano compromesso. Abbiamo bisogno di una pace giusta”, ha detto. "Quale sarà il nostro futuro, solo noi possiamo deciderlo. E il mondo lo sa. E il mondo lo rispetta. Rispetta l'Ucraina. Percepisce l'Ucraina come un suo pari” ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE ).

Nel discorso rivolto alla nazione , riportato dal Kiev Independent, Zelensky dice: "Cari ucraini, caro popolo! Oggi è il giorno dell'indipendenza dell'Ucraina. Sono qui ora, nel cuore di Kiev, in Piazza dell'Indipendenza. Ed è qui che si può veramente percepire cosa significhi l'indipendenza, perché sia così importante per noi e perché Maidan sia molto più di una semplice piazza principale del Paese. È un simbolo: un simbolo dell'indipendenza, la sua custode”. Poi prosegue: ”Un giorno, la distanza tra gli ucraini scomparirà e saremo di nuovo insieme come un'unica famiglia, come un unico Paese. È solo questione di tempo. E l'Ucraina crede di poterlo raggiungere: raggiungere la pace, la pace in tutto il suo territorio. L'Ucraina ne è capace", ha dichiarato il presidente. "Quando sentiamo ogni giorno dal nemico: 'Non esiste uno Stato, una nazione', ogni giorno dimostriamo il contrario, dimostriamo che gli ucraini esistono e che gli ucraini rimarranno su questa terra, su questa piazza, dove tra cento anni staranno le nostre prossime generazioni. E tra cento anni, celebreranno qui il Giorno dell'Indipendenza . L'Ucraina può davvero riunire e unire i leader mondiali in un solo giorno".

"A nome degli Stati Uniti d'America, mi congratulo con il popolo ucraino in occasione della celebrazione del 34° anniversario dell’Indipendenza”, è invece il messaggio del segretario di Stato Marco Rubio sul sito del Dipartimento di Stato Usa. “Gli Stati Uniti sono impegnati a sostenere il futuro dell'Ucraina come nazione indipendente. Crediamo in una soluzione negoziata che difenda la sovranità ucraina e ne garantisca la sicurezza a lungo termine, portando a una pace duratura. In questo Giorno dell'Indipendenza, mentre rendete omaggio alla storia della vostra nazione, gli Stati Uniti auspicano di continuare a rafforzare la nostra partnership economica e di sicurezza per un futuro pacifico e prospero per entrambe le nostre nazioni”.

Anche il presidente statunitense Donald Trump ha mandato un messaggio su X per la ricorrenza, pubblicato da Zelensky: "È venuto il momento di porre fine a una carneficina senza senso. Gli Stati Uniti sostengono un accordo negoziale che porti a una pace duratura che fermi lo spargimento di sangue e salvaguardi la sovranità e la dignità dell’Ucraina”, afferma il tycoon.

Papa a Zelensky: "Prego Dio perchè tacciano le armi"

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 24 AGO - "Con il cuore ferito dalla violenza che devasta la vostra terra, mi rivolgo a voi", "invocando Dio perché consoli quanti sono provati dalle conseguenze del conflitto", rafforzi "i feriti" e conceda "il riposo eterno ai defunti". Lo dice papa Leone XIV in una lettera al presidente Zelesnky per l'anniversario dell'indipendenza. Il Papa, "implora l'Onnipotente affinché muova i cuori delle persone di buona volontà" e "il clamore delle armi taccia" cedendo "il posto al dialogo" e aprendo "la strada della pace per il bene di tutti".

I messaggi di Von der Leyen e Rutte

"Un'Ucraina libera, democratica e indipendente. Questo è ciò per cui state lottando. Questo è ciò per cui ci stiamo impegnando. Siamo con voi, per tutto il tempo necessario. Perché un'Ucraina libera è un'Europa libera. Buona Festa dell'Indipendenza, Ucraina!”, afferma la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Il segretario generale della Nato Mark Rutte ha pubblicato un video sui social registrato durante la sua recente visita a Kiev: "Desidero congratularmi con l'Ucraina per il 34° anniversario dell'indipendenza. Se c'è un Paese che merita la pace il prima possibile, quello è l'Ucraina, e voglio assicurarvi che la Nato è al vostro fianco”.

Tajani: "Pieno sostegno dell'Italia a Kiev”

Dall’Italia è arrivato il messaggio del ministro degli Esteri Antonio Tajani che ribadisce il pieno sostegno nei confronti di Kiev per giungere a una pace giusta e duratura, nel pieno rispetto della sovranità ucraina e in stretto coordinamento con Stati Uniti e partner europei. "Rendiamo omaggio alla forza e al coraggio del popolo e dell'esercito ucraini, che da oltre tre anni difendono con determinazione la loro indipendenza, libertà e identità nazionale. Lo facciamo anche illuminando la facciata della Farnesina con i colori della bandiera ucraina, al pari di quanto farà il Colosseo, a dimostrazione della vicinanza del popolo e delle Istituzioni italiane verso gli amici ucraini", ha commentato il Ministro.