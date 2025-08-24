Fiamme in sito nucleare russo dopo drone ucraino abbattuto. DIRETTA

Fuoco in sito nucleare russo dopo drone ucraino abbattuto. Usa: no raid lungo raggio Kiev
Le fiamme sono state domate e non ci sono vittime ma la capacità del sito è stata ridotta: nessun rischio di radioattività. Il Pentagono intanto ha bloccato per mesi l'uso di missili a lungo raggio da parte di Kiev per colpire la Russia, riporta il Wsj. L'inviato Usa Kellogg oggi a Kiev per l'anniversario dell'indipendenza. Continua l'avanzata dei tank israeliani sul centro di Gaza City, con decine di palestinesi uccisi - inclusi almeno 8 bimbi - negli ultimi raid
Un drone ucraino abbattuto ha provocato un incendio nella centrale nucleare russa nella regione di Kursk: le fiamme sono state domate e non ci sono vittime ma la capacità del sito è stata ridotta: nessun rischio di radioattività. Il Pentagono intanto ha bloccato per mesi l'uso di missili a lungo raggio da parte di Kiev per colpire la Russia, riporta il Wsj. L'Ucraina ha lanciato sabato sera droni verso Mosca, San Pietroburgo e la regione di Leningrado, mentre Zelensky ribadisce il 'no' all'ipotesi di dare territori alla Russia e installa bandiere in villaggi di etnia ucraina nel Kursk. La Cina sarebbe disponibile a inviare truppe di peacekeeping in Ucraina su mandato dell'Onu. L'inviato Usa Kellogg oggi a Kiev per l'anniversario dell'indipendenza. Continua l'avanzata dei tank israeliani sul centro di Gaza City, con decine di palestinesi uccisi - inclusi almeno 8 bimbi - negli ultimi raid.
Mosca: nella notte intercettati e distrutti 95 droni ucraini
I sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 95 velivoli senza pilota ucraini sopra le regioni russe durante la notte, secondo quanto riferito dal Ministero della Difesa. "Le forze di difesa aerea in servizio hanno intercettato e distrutto 95 velivoli senza pilota ucraini durante la notte", si legge nel rapporto pubblicato dalla Tass.
Wsj: gli Usa approvano la vendita di 3.350 missili a Kiev
L'amministrazione Trump ha approvato questa settimana la vendita all'Ucraina di 3.350 missili con una gittata fino a 450 km: lo riporta il Wall Street Journal, citato dai media ucraini. Si tratta di un pacchetto da 850 milioni di dollari, finanziato in gran parte dai Paesi europei, per la vendita di missili SM-6 ERAM (Extended Range Active Missile), che sono in grado di colpire non solo aerei e missili da crociera, ma anche missili balistici e possono essere utilizzati contro navi nemiche.
Bandiere Kiev in villaggi etnia ucraina nella russa Kursk
Le truppe ucraine hanno installato ieri, in occasione della Giornata della Bandiera nazionale, bandiere blu-gialle nelle terre di etnia ucraina della regione russa di Kursk: lo riporta Ukrainska Pravda. Le bandiere sono state poste dai soldati del battaglione di sistemi senza pilota 'Rugby Team' della 129ma brigata fucilieri meccanizzata nei villaggi di Gornal e Guyevo. Le bandiere "ora sventolano su Gornal e Guyevo, come segno di invincibilità, come promemoria per il nemico: l'Ucraina non dimentica mai e si riprende ciò che le appartiene", ha affermato la brigata su Facebook.
Droni Kiev verso Mosca e San Pietroburgo: chiusi molti aeroporti
Le autorità russe hanno chiuso temporaneamente ieri sera molti aeroporti del Paese - tra cui quelli di Mosca e San Pietroburgo - dopo che le difese aeree hanno abbattuto diversi droni ucraini che si avvicinavano alla capitale, alla seconda città della Russia e alla sua regione, Leningrado. Le restrizioni sono state poi revocate ma almeno tre compagnie aeree - Aeroflot, Rossiya e Pobeda - hanno annunciato modifiche ai loro orari, riporta la Tass. L'aeroporto Pulkovo di San Pietroburgo ha deviato più di 30 voli su aeroporti alternativi e più di 50 voli hanno subito ritardi. Gli altri aeroporti colpiti dalla misura sono stati quelli di Nizhny Novgorod, Tambov, Samara, Nizhny Kama, Izhevsk, Ulyanovsk, Kirov, Kazan e Penza. Sabato notte le difese aeree russe hanno abbattuto 21 droni ucraini solo nella regione di Bryansk, ha dichiarato il governatore Alexander Bogomaz.