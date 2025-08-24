Fiamme in sito nucleare russo dopo drone ucraino abbattuto. DIRETTA

Le autorità russe hanno chiuso temporaneamente ieri sera molti aeroporti del Paese - tra cui quelli di Mosca e San Pietroburgo - dopo che le difese aeree hanno abbattuto diversi droni ucraini che si avvicinavano alla capitale, alla seconda città della Russia e alla sua regione, Leningrado. Le restrizioni sono state poi revocate ma almeno tre compagnie aeree - Aeroflot, Rossiya e Pobeda - hanno annunciato modifiche ai loro orari, riporta la Tass. L'aeroporto Pulkovo di San Pietroburgo ha deviato più di 30 voli su aeroporti alternativi e più di 50 voli hanno subito ritardi. Gli altri aeroporti colpiti dalla misura sono stati quelli di Nizhny Novgorod, Tambov, Samara, Nizhny Kama, Izhevsk, Ulyanovsk, Kirov, Kazan e Penza. Sabato notte le difese aeree russe hanno abbattuto 21 droni ucraini solo nella regione di Bryansk, ha dichiarato il governatore Alexander Bogomaz.