Italia-Francia, Tajani: “Politica estera non la fa Salvini”

Roma getta acqua sul fuoco per spegnere la polemica generata dalle frasi del leader leghista contro il presidente francese. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani: non c'è alcuna "crisi diplomatica". Ma punge il collega: "Le parole violente sono inutili". Poi precisa: "No truppe italiane in Ucraina, ma aiuteremo nello sminamento"

Il governo italiano prova a minimizzare le dure frasi di Matteo Salvini contro il presidente francese Macron. Ieri è toccato al ministro degli Esteri Antonio Tajani spiegare che tra Italia e Francia non c'è alcuna "crisi diplomatica" visto che i colloqui tra il "presidente del Consiglio e il presidente francese e i colloqui miei con il ministro degli Esteri francese sono frequenti". Linea confermata dal ministro per gli Affari europei Tommaso Foti, "la libertà di parola va garantita a tutti ma la politica estera è il presidente del Consiglio che la dirige e la attua, congiuntamente con il ministro delle Esteri. Altre dichiarazioni fanno parte del dibattito politico, ma la politica estera ha questi due punti di riferimento”.

Tajani punge Salvini: “Le parole violente sono inutili” Ieri Tajani ha passato la giornata al meeting di Rimini spiegando più volte che Roma e Parigi dialogano e collaborano. Non ha rinunciato a una stoccata al suo pari grado, il vicepremier leghista: "La politica estera la fanno il presidente del Consiglio e il ministro degli Esteri e se si devono far valere delle ragioni, come ho detto, si vince con la forza delle idee, non con la violenza delle parole", ha detto a chi gli chiedeva conto delle parole di Salvini su Emmanuel Macron. Immediata la risposta della Lega: "Con assoluta fermezza, pacatezza, gentilezza e buonsenso ribadiamo: mai soldati italiani a combattere in Ucraina o in Russia. No a eserciti europei o debiti europei per comprare armi”. Vedi anche Meeting Rimini 2025, Tajani: "Politica estera spetta a me e Meloni”