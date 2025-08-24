Italia-Francia, Salvini attacca ancora Macron. Centrodestra diviso

Lo scontro si riaccende con nuove dichiarazioni del leader leghista, che definisce il presidente francese "permaloso" ma si dice pronto a parlare di pace "anche a mezzanotte". Sul no all’invio di soldati in Ucraina il vicempremier ribadisce il no. Dal governo Giorgia Meloni tace, mentre Tajani e Barrot lavorano a mantenere rapporti cordiali tra Roma e Parigi. La maggioranza si divide: Fi e Lupi criticano i toni, la Lega rilancia. Dure le opposizioni: per Elly Schlein le parole del vicepremier "imbarazzano l’Italia" ascolta articolo

Lo scontro a distanza tra Matteo Salvini ed Emmanuel Macron si arricchisce di nuovi capitoli. "Se vogliamo parlare di pace, Macron può chiamarmi anche a mezzanotte, sono disponibile", ha dichiarato il vicepremier e leader della Lega collegato con 4 di sera weekend su Rete 4. Ma, ha aggiunto, resta "inflexibile" sul no all’invio di truppe: "Non manderò un solo soldato, italiano o francese che sia, a combattere o morire in Russia o in Ucraina. La politica prevede il dissenso". Salvini ha precisato di non avere "nessuna voglia di litigare con la Francia", ricordando i rapporti di collaborazione sui cantieri al confine. "Se Macron chiarisse che non vuole armare un esercito europeo, il problema si chiude qua", ha spiegato, sottolineando che il presidente francese "è molto più importante di me, io sono solo un ministro".

Il leader leghista: "Attaccati al tram non è un insulto" Nonostante i toni apparentemente concilianti, il leader leghista ha però rilanciato l’affondo, definendo Macron "permaloso" e ironizzando da un palco a Pinzolo: "Attaccati al tram non è un insulto". Poi la battuta: "Potrei chiedere asilo politico in Francia, tanto lì Macron me vol ben", seguita dal richiamo alla presenza a Pontida di Jordan Bardella, figura sgradita all’Eliseo. Salvini ha quindi citato i sondaggi che darebbero Macron sfavorito presso l’80% dei francesi, auspicando "un cambiamento" alle prossime elezioni d’Oltralpe.

Il silenzio di Meloni e le tensioni nella maggioranza Mentre la polemica cresce, da Palazzo Chigi non arrivano commenti. Giorgia Meloni, in vacanza in Puglia, tace, ma tra gli alleati c’è chi scommette che sia infastidita dalle esternazioni leghiste. La politica estera è competenza di Palazzo Chigi e della Farnesina, ricordano da Forza Italia, che sottolinea i rischi di destabilizzare rapporti con Parigi appena ricuciti anche grazie all’intervento del Quirinale. Sul fronte diplomatico, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha avuto oggi un lungo colloquio con l’omologo francese Jean-Noël Barrot, concordato con la premier, per coordinare le posizioni su Ucraina e Medio Oriente in vista del G7. Un segnale di continuità istituzionale che contrasta con le incursioni verbali di Salvini.