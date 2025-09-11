Prima guerra mondiale, cosa accadde nel 1914 citato da Mattarella?

Mattarella, dopo le tensioni scatenate dall’episodio in Polonia del 10 settembre, nel suo discorso ha voluto ricordare che può volerci un attimo, e la guerra si potrebbe allargare. È gia successo, ha sottolineato: “Quando ero ragazzo ho letto uno dei primi libri di storia sullo scoppio della Prima guerra mondiale, sul luglio '14. Forse nessuno la voleva far scoppiare, ma l'imprudenza dei comportamenti, come spesso avvenuto nella storia, provoca conseguenze non scientemente volute ma ugualmente provocate dai comportamenti che si mettono in campo. Per questo - ha aggiunto riferendosi agli attacchi russi - è di gravissima responsabilità quel che avviene. Quanto avviene in Ucraina sta accentuando queste prospettive gravi".

Non è più il singolo episodio che preoccupa il presidente, ma il quadro generale che si manifesta sempre più compromesso, con i toni che salgono e lo stallo delle iniziative diplomatiche. "Noi contiamo molto su quanto può fare l'Unione Europea, con l'aspirazione alla pace che la contraddistingue, anche nell'ambito dell'Onu, restituendo il peso che le Nazioni Unite hanno avuto in altri momenti perché vi sia un freno", ha sottolineato.

Per approfondire:

Mattarella in visita in Slovenia: "Siamo su un crinale come nel 1914"