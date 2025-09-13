Kiev: "Droni russi su Polonia non sono errore stati tecnico". LIVE

Guerra Ucraina, Kiev all'Onu: "Droni russi su Polonia non sono errore stati tecnico". LIVE
in evidenza
L'incursione dei droni russi in Polonia è stata "una cinica provocazione, non un errore tecnico o un segnale Gps mancato", ha detto un delegato ucraino parlando in Consiglio di Sicurezza all'Onu a New York. La Nato ha lanciato la missione "Eastern Sentry", sentinella dell'est, sui confini orientali e si appresta ad accogliere mezzi e uomini "da molti alleati". Tra le ipotesi anche l'istituzione di una 'no fly zone' una specie di zona cuscinetto tra Polonia e Ucraina. Al via le esercitazioni congiunte Russia-Bielorussia.
Gli approfondimenti:
Secondo l'Ucraina l'incursione dei droni russi in Polonia e' stata "una cinica provocazione", non un errore tecnico o un segnale Gps mancato". E' stata una "consapevole" decisione di "attraversare una linea rossa e testare la nostra pazienza", ha detto un delegato ucraino parlando in Consiglio di Sicurezza all'Onu a New York.
La Nato lancia la missione "Sentinella dell'Est", cosa sappiamo sull’operazione
Il segretario generale della Nato Mark Rutte ha annunciato che la Nato lancerà la missione Eastern Sentry sul fianco est e l'attività militare inizierà nei prossimi giorni, con asset dati da molti alleati, specialmente per affrontare la sfida dei droni. Con questa operazione si risponderà alla violazione dello spazio aereo polacco da parte di droni russi avvenuta il 10 settembre.