Kiev: "Droni russi su Polonia non sono errore stati tecnico". LIVE

L'incursione di droni russi è stata "una cinica provocazione, non un errore tecnico o un segnale Gps mancato", ha detto un delegato ucraino parlando in Consiglio di Sicurezza all'Onu a New York. La Nato ha lanciato la missione "Eastern Sentry", sentinella dell'est, sui confini orientali e si appresta ad accogliere mezzi e uomini "da molti alleati". Tra le ipotesi anche l'istituzione di una 'no fly zone' una specie di zona cuscinetto tra Polonia e Ucraina. Al via le esercitazioni congiunte Russia-Bielorussia