Drone russo sconfina in Romania, Nato intensifica vigilanza. LIVE

I caccia della Nato rafforzano la vigilanza sul fronte est dove, rientrato l'allarme dei droni russi sconfinati in Polonia, si è registrato ieri sera un nuovo episodio nello spazio aereo della Romania; i caccia alleati lo hanno seguito finchè non è 'scomparso dai radar'. Nella notte attacco russo sul villaggio di Inhulets, nella regione di Kherson: uccisa una donna, ferite altre cinque. Trump striglia gli alleati: 'più dazi alla Cina e più sanzioni a Mosca', e stop all'acquisto di petrolio russo
in evidenza
I caccia della Nato rafforzano la vigilanza sul fronte est dove, rientrato l'allarme dei droni russi sconfinati in Polonia, si è registrato ieri sera un nuovo episodio. Un velivolo senza pilota russo è entrato nello spazio aereo della Romania; i caccia alleati lo hanno seguito finchè non è 'scomparso dai radar'. Mercoledì prossimo, nel quadro della consueta riunione del Consiglio Atlantico, si vedrà quanto ogni Paese potrà offrire in termini di uomini e mezzi. L'Italia non esclude l'invio di altri due caccia, anche se la Lega esorta a non scoprire il fronte sud. Nella notte attacco russo sul villaggio di Inhulets, nella regione di Kherson: uccisa una donna, ferite altre cinque. Trump striglia gli alleati: 'più dazi alla Cina e più sanzioni a Mosca', e stop all'acquisto di petrolio russo.
Gli approfondimenti:
- Cosa sappiamo dell'operazione "Sentilla dell'Est" della Nato"
- Vertice Trump-Putin in Alaska, il racconto per immagini della storica giornata. FOTO
- Guerra Ucraina Russia, i punti del possibile accordo fra Mosca e Kiev
- Su cosa trattano Mosca e Kiev? La guerra può finire nel 2025?
- Ucraina, chi ha donato di più tra Unione europea e Stati Uniti? I dati
- Da Bucha a Kramatorsk, fino all'ospedale pediatrico di Kiev: le peggiori stragi di civili
- Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Kiev, droni ucraini contro raffineria nella regione di Leningrado
Nella notte alcuni droni ucraini hanno colpito una raffineria di petrolio nella regione di Leningrado, in Russia, secondo quanto riferito da Ukrainska Pravda. Sarebbe stato colpito, scrive il Kyiv Independent, anche un impianto chimico nel Territorio di Perm, a 1.800 km dal confine ucraino. Ieri, droni dell'intelligence ucraina avevano centrato un altro impianto petrolifero a Ufa, a 1.400 chilometri dal confine. A seguito degli attacchi, si sono verificate esplosioni e incendi. L'ultimo obiettivo raggiunto sarebbe una delle più grandi raffinerie di petrolio in Russia. Si trova nella città di Kirishi, nella regione di Leningrado, ed è una filiale di Surgutnaftogaz. L'impianto ha una capacità di raffinazione di oltre 10 milioni di tonnellate di petrolio all'anno e produce un'ampia gamma di prodotti petroliferi, tra cui benzina, gasolio, carburante per aviazione.
Kiev, ripreso villaggio nella regione di Dnipropetrovsk
Le forze ucraine hanno ripreso il controllo del villaggio di Filia, nell'Oblast' di Dnipropetrovsk, brevemente occupato dalle truppe russe durante la loro incursione nella regione: lo ha dichiarato il 13 settembre il portavoce del Gruppo Strategico Operativo di Dnipro, Oleksii Bielskyi, citato da Kyiv Independent. Nell'ambito della sua offensiva estiva, la Russia ha tentato di penetrare nell'Oblast' di Dnipropetrovsk, una regione dell'Ucraina precedentemente non occupata. Alla fine di agosto, gli osservatori sul campo di battaglia hanno riferito che le forze russe avevano conquistato per la prima volta villaggi nella regione, sebbene l'Ucraina abbia smentito tali notizie. Unità del 425/o Reggimento Skelya ucraino hanno ripristinato il controllo ucraino su Filia, ha dichiarato Bielskyi durante una trasmissione televisiva.
Mosca, almeno 80 droni abbattuti in diverse regioni russe
Le difese aeree russe hanno intercettato e distrutto 80 droni ucraini in diverse regioni russe e sul Mar d'Azov durante la notte, secondo quanto dichiarato dal Ministero della Difesa russo citato dalla Tass. "Durante la notte, le difese aeree in servizio hanno intercettato e distrutto 80 droni ucraini ad ala fissa: 30 sulla regione di Bryansk, 15 sulla Repubblica di Crimea, 12 sulla regione di Smolensk, dieci sulla regione di Kaluga, cinque sulla regione di Novgorod, tre sul Mar d'Azov, due sulla regione di Leningrado, uno sulla regione di Orël, uno sulla regione di Rjazan e uno sulla regione di Rostov", ha affermato.