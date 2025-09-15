Guerra Ucraina, Ue: "Escalation droni è minaccia". Kiev colpisce raffinerie russe. LIVE
Le sanzioni europee alla Russia non sono dure abbastanza: lo ha detto Donald Trump, rilanciando la sua richiesta che gli alleati della Nato smettano di acquistare petrolio russo e impongano dazi alla Cina. Sale intanto in Europa l'allarme per gli sconfinamenti di droni russi, prima in Polonia e poi in Romania. La Nato continua a vigilare sui cieli al confine orientale. Intanto l'Ucraina attacca in Russia: ieri colpita la raffineria di petrolio di Kirishi nella regione di Leningrado
Le sanzioni europee alla Russia non sono dure abbastanza: lo ha detto Donald Trump, rilanciando la sua richiesta che gli alleati della Nato smettano di acquistare petrolio russo e impongano dazi alla Cina. Sale intanto in Europa l'allarme per gli sconfinamenti di droni russi, prima in Polonia e poi in Romania. L'alto rappresentante Ue Kaja Kallas parla di 'minaccia alla sicurezza regionale', mentre la Nato continua a vigilare sui cieli al confine orientale. Intanto l'Ucraina attacca in Russia: ieri colpita la raffineria di petrolio di Kirishi nella regione di Leningrado, una delle più grandi della Russia. Colpito anche un impianto chimico a Perm, un centro di comunicazioni della flotta russa a Sebastopoli e la ferrovia russa in direzione Orël-Kursk.
Trump: "Sanzioni europee alla Russia non sono abbastanza dure"
Mosca, abbattuti sei droni ucraini nella regione di Belgorod
I sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto o intercettato sei droni ucraini nella regione di Belgorod durante la notte, secondo quanto riferito alla Tass dal ministero della Difesa russo. "Nella scorsa notte, le forze di difesa aerea in servizio hanno intercettato o distrutto sei droni ad ala fissa ucraini nella regione di Belgorod", ha affermato il ministero.