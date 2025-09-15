Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Guerra Ucraina, Ue: "Escalation droni è minaccia". Kiev colpisce raffinerie russe. LIVE

live Mondo
©Getty

Le sanzioni europee alla Russia non sono dure abbastanza: lo ha detto Donald Trump, rilanciando la sua richiesta che gli alleati della Nato smettano di acquistare petrolio russo e impongano dazi alla Cina. Sale intanto in Europa l'allarme per gli sconfinamenti di droni russi, prima in Polonia e poi in Romania. La Nato continua a vigilare sui cieli al confine orientale. Intanto l'Ucraina attacca in Russia: ieri colpita la raffineria di petrolio di Kirishi nella regione di Leningrado

in evidenza

Le sanzioni europee alla Russia non sono dure abbastanza: lo ha detto Donald Trump, rilanciando la sua richiesta che gli alleati della Nato smettano di acquistare petrolio russo e impongano dazi alla Cina. Sale intanto in Europa l'allarme per gli sconfinamenti di droni russi, prima in Polonia e poi in Romania. L'alto rappresentante Ue Kaja Kallas parla di 'minaccia alla sicurezza regionale', mentre la Nato continua a vigilare sui cieli al confine orientale. Intanto l'Ucraina attacca in Russia:  ieri colpita la raffineria di petrolio di Kirishi nella regione di Leningrado, una delle più grandi della Russia. Colpito anche un impianto chimico a Perm, un centro di comunicazioni della flotta russa a Sebastopoli e la ferrovia russa in direzione Orël-Kursk.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

LIVE

Trump: "Sanzioni europee alla Russia non sono abbastanza dure"

Le sanzioni europee alla Russia non sono dure abbastanza: lo ha detto Donald Trump, rilanciando la sua richiesta che gli alleati della Nato smettano di acquistare petrolio russo e impongano dazi alla Cina. Sale intanto in Europa l'allarme per gli sconfinamenti di droni russi, prima in Polonia e poi in Romania. L'alto rappresentante Ue Kaja Kallas parla di 'minaccia alla sicurezza regionale', mentre la Nato continua a vigilare sui cieli al confine orientale. Intanto l'Ucraina attacca in Russia:  ieri colpita la raffineria di petrolio di Kirishi nella regione di Leningrado, una delle più grandi della Russia. Colpito anche un impianto chimico a Perm, un centro di comunicazioni della flotta russa a Sebastopoli e la ferrovia russa in direzione Orël-Kursk.

Mosca, abbattuti sei droni ucraini nella regione di Belgorod

I sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto o intercettato sei droni ucraini nella regione di Belgorod durante la notte, secondo quanto riferito alla Tass dal ministero della Difesa russo. "Nella scorsa notte, le forze di difesa aerea in servizio hanno intercettato o distrutto sei droni ad ala fissa ucraini nella regione di Belgorod", ha affermato il ministero. 

Mondo: Ultime notizie

Ue: "Escalation droni è minaccia". Kiev colpisce raffinerie russe LIVE

live Mondo

Le sanzioni europee alla Russia non sono dure abbastanza: lo ha detto Donald Trump, rilanciando...

Guerra Israele, centinaia di tank Idf pronti a invadere Gaza City LIVE

live Mondo

L'esercito di Tel Aviv si ammassa fuori dalla Striscia. A Doha un vertice straordinario dei Paesi...

I 41 anni del Principe Harry: la storia del ribelle della Royal Family

Mondo

Il figlio di Carlo e Lady D. è nato il 15 settembre 1984. Nel 2018 ha sposato l'attrice Meghan...

24 foto
Il principe Harry ha affermato, in una intervista alla BBC, di volere una "riconciliazione" con la famiglia reale britannica dopo il traumatico strappo del 2020, 02 maggio 2025. Inoltre si è detto "sconvolto" dopo aver perso oggi alla Corte d'Appello di Londra il ricorso presentato contro la decisione assunta a suo tempo dal ministero dell'Interno di revocare a lui e alla sua famiglia il diritto automatico alla tutela di polizia durante le visite nel Regno Unito. FERMO IMMAGINE BBC +++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++

Rubio e Netanyahu al Muro del pianto. Gaza, tank Idf schierati

Mondo

Il segretario di Stato Usa Marco Rubio ha sostato, insieme al premier israeliano Netanyahu,...

Drone russo in Romania, Von der Leyen: Minaccia grave a sicurezza

Mondo

I caccia della Nato rafforzano la vigilanza sul fronte est: rientrato l'allarme dei droni russi...

Mondo: I più letti