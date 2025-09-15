Ue: "Escalation droni è minaccia". Kiev colpisce raffinerie russe LIVE

Le sanzioni europee alla Russia non sono dure abbastanza: lo ha detto Donald Trump, rilanciando la sua richiesta che gli alleati della Nato smettano di acquistare petrolio russo e impongano dazi alla Cina. Sale intanto in Europa l'allarme per gli sconfinamenti di droni russi, prima in Polonia e poi in Romania. L'alto rappresentante Ue Kaja Kallas parla di 'minaccia alla sicurezza regionale', mentre la Nato continua a vigilare sui cieli al confine orientale. Intanto l'Ucraina attacca in Russia: ieri colpita la raffineria di petrolio di Kirishi nella regione di Leningrado, una delle più grandi della Russia. Colpito anche un impianto chimico a Perm, un centro di comunicazioni della flotta russa a Sebastopoli e la ferrovia russa in direzione Orël-Kursk.

