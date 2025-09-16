Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Guerra Ucraina, massiccio attacco su Zaporizhzhia. Altro drone russo sulla Polonia. LIVE

live Mondo

Sale la tensione Russia-Nato dopo le incursioni di droni nei cieli dell'Alleanza e Crosetto lancia l'allarme Italia: "Non siamo pronti a un attacco". Tusk afferma che un drone è stato neutralizzato su edifici del governo a Varsavia e che sono stati arrestati due cittadini bielorussi. Per Mosca "la Nato è di fatto in guerra con la Russia". Un morto e 13 feriti in un attacco russo su Zaporizhzhia

in evidenza

Le forze russe hanno lanciato un attacco su larga scala a Zaporizhzhia nella tarda serata di ieri uccidendo una persona e ferendone altre 13 tra cui una bambina di 4 anni, secondo le autorità di Kiev citate dai media locali. Sale la tensione Russia-Nato dopo le incursioni di droni nei cieli dell'Alleanza e Crosetto lancia l'allarme Italia: "Non siamo pronti a un attacco", secondo il ministro della Difesa. Tusk afferma che un drone è stato neutralizzato su edifici del governo a Varsavia e che sono stati arrestati due cittadini bielorussi. Per Mosca "la Nato è di fatto in guerra con la Russia". Roma si prepara a partecipare all'operazione Sentinella dell'Est rafforzando con due eurofighter il contingente. 

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

LIVE

Crosetto: "L'Italia non è pronta a difendersi da un attacco"

"Non siamo pronti né ad un attacco russo né ad un attacco di un'altra  nazione, lo dico da più tempo. Penso che abbiamo il compito di mettere  questo Paese nella condizione di difendersi se qualche pazzo decidesse  di attaccarci: non dico Putin, dico chiunque" ha dichiarato il ministro  della Difesa. 

Crosetto: 'L'Italia non è pronta a difendersi da un attacco'

Crosetto: 'L'Italia non è pronta a difendersi da un attacco'

Vai al contenuto

Wsj: "È il momento per Congresso Usa di muoversi sull'Ucraina"

È arrivato il momento per il Congresso americano di muoversi per l'Ucraina. Lo afferma il board editoriale del Wall Street Journal, esortando i leader repubblicani Usa ad approvare il provvedimento sulle sanzioni.    Farlo potrebbe aumentare la pressione sul presidente russo Vladimir Putin per sedersi al tavolo e trattare. Il provvedimento messo a punto riscuoterebbe un ampio consenso bipartisan, inviando un segnale a Mosca.

Mosca: intercettati 87 droni ucraini stanotte su regioni russe

Mosca afferma che stanotte i sistemi di difesa aerea hanno distrutto e  intercettato 87 droni ucraini su diverse regioni russe, rende noto  l'agenzia di stampa Tass citando il Ministero della Difesa. 

Ucraina, un morto e 13 feriti in attacco russo su Zaporizhzhia

Le forze russe hanno lanciato un attacco su larga scala a Zaporizhzhia nella tarda serata di ieri uccidendo una persona e ferendone altre 13 tra cui una bambina di 4 anni, secondo le autorità di Kiev citate dai media locali.    Il governatore regionale Ivan Fedorov ha dichiarato che la città ha subito almeno 10 raid durante l'attacco, che ha preso di mira sia abitazioni che "edifici non residenziali". Un uomo di 41 anni è rimasto ucciso. I soccorritori continuano a cercare altre possibili vittime che potrebbero essere rimaste intrappolate sotto le macerie. 

Mondo: Ultime notizie

Israele intensifica l'offensiva su Gaza City, i tank avanzano. LIVE

live Mondo

I carri armati israeliani in azione, raid di droni ed elicotteri. Colpito il campo profughi di...

Attacco su Zaporizhzhia. Altro drone russo sulla Polonia. LIVE

live Mondo

Sale la tensione Russia-Nato dopo le incursioni di droni nei cieli dell'Alleanza e Crosetto...

Guerra Israele, i carri armati dell'Idf sono entrati a Gaza City

Mondo

I carri armati israeliani sono entrati nel cuore di Gaza City. Violenti attacchi anche con droni...

Il Cremlino: "La Nato è di fatto in guerra con la Russia"

Mondo

Lo ha dichiarato Dmitri Peskov, portavoce di Putin, facendo riferimento al sostegno dei Paesi...

Omicidio Kirk, media: killer confessò online, “sono stato io”

Mondo

Il giornale americano cita una chat su Discord nella quale Tyler Robinson avrebbe scritto: "Hey...

Mondo: I più letti