Attacco su Zaporizhzhia. Altro drone russo sulla Polonia. LIVE

Le forze russe hanno lanciato un attacco su larga scala a Zaporizhzhia nella tarda serata di ieri uccidendo una persona e ferendone altre 13 tra cui una bambina di 4 anni, secondo le autorità di Kiev citate dai media locali. Sale la tensione Russia-Nato dopo le incursioni di droni nei cieli dell'Alleanza e Crosetto lancia l'allarme Italia: "Non siamo pronti a un attacco", secondo il ministro della Difesa. Tusk afferma che un drone è stato neutralizzato su edifici del governo a Varsavia e che sono stati arrestati due cittadini bielorussi. Per Mosca "la Nato è di fatto in guerra con la Russia". Roma si prepara a partecipare all'operazione Sentinella dell'Est rafforzando con due eurofighter il contingente.

