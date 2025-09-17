Guerra Ucraina, Putin in divisa. Trump vola a Londra. LIVE

Il presidente russo Putin ha assistito in uniforme militare alle esercitazioni russo-bielorusse Zapad 2025 presso il poligono di addestramento Mulino, a Nizhny Novgorod, al quale avrebbero preso parte 100.000 soldati, secondo quanto annunciato dallo stesso leader russo. Minsk afferma che durante le esercitazioni, ai confini della Nato, sono stati simulati "la pianificazione e la valutazione dell'uso di armi nucleari non strategiche, nonché la valutazione e l'impiego del sistema missilistico mobile Oreshnik". Gli Oreshnik sono vettori balistici ipersonici a media gittata, secondo Mosca potenzialmente armabili con testate nucleari. Zelensky intanto chiede a Trump "una posizione chiara" per porre fine al conflitto in Ucraina. Il Papa: "La Nato non ha cominciato nessuna guerra, i polacchi sono preoccupati perchè il loro spazio è stato invaso".

