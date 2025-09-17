Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Guerra Ucraina, Putin si mostra in divisa. Trump vola a Londra: “Stop petrolio russo” LIVE

live Mondo
©Getty

Lo zar in mimetica alle esercitazioni militari bielorusse. Minsk afferma che sono stati simulati gli Oreshnik, ovvero vettori balistici ipersonici a media gittata, secondo Mosca potenzialmente armabili con testate nucleari. Zelensky intanto chiede a Trump "una posizione chiara" per porre fine al conflitto. Papa Leone sulla Nato: “Non ha iniziato nessuna guerra”

in evidenza

Il presidente russo Putin ha assistito in uniforme militare alle esercitazioni russo-bielorusse Zapad 2025 presso il poligono di addestramento Mulino, a Nizhny Novgorod, al quale avrebbero preso parte 100.000 soldati, secondo quanto annunciato dallo stesso leader russo. Minsk afferma che durante le esercitazioni, ai confini della Nato, sono stati simulati "la pianificazione e la valutazione dell'uso di armi nucleari non strategiche, nonché la valutazione e l'impiego del sistema missilistico mobile Oreshnik". Gli Oreshnik sono vettori balistici ipersonici a media gittata, secondo Mosca potenzialmente armabili con testate nucleari. Zelensky intanto chiede a Trump "una posizione chiara" per porre fine al conflitto in Ucraina. Il Papa: "La Nato non ha cominciato nessuna guerra, i polacchi sono preoccupati perchè il loro spazio è stato invaso".

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

LIVE

Ucraina, Rubio: "Trump è l'unico che parla con tutti"

"Il Presidente Trump è l'unico leader al mondo che può parlare sia con gli ucraini, sia con gli europei, sia con i russi. Non rinuncerà facilmente a questo ruolo perché è l'unico che può ricoprirlo. Sta cercando di fare tutto il possibile per porre fine alla guerra". Lo afferma il Segretario di Stato Usa, Marco Rubio.

Mondo: Ultime notizie

Guerra Ucraina, Putin in divisa. Trump vola a Londra. LIVE

live Mondo

Lo zar in mimetica alle esercitazioni militari bielorusse. Minsk afferma che sono stati simulati...

Guerra Israele, la roccaforte di Hamas invasa dall'Idf. LIVE

live Mondo

Attacchi simultanei da terra, mare e aria hanno segnato l’avvio della nuova offensiva, oltre...

Regno Unito, Donald Trump e Melania in visita di Stato da Re Carlo III

Mondo

L'inquilino della Casa Bianca e sua moglie Melania saranno ospiti di re Carlo III e della regina...

Putin in divisa alle esercitazioni russe-bielorusse

Mondo

Il presidente russo ha assistito in uniforme militare all'addestramento. Minsk afferma che sono...

Idf: "Potente attacco a Gaza city, le truppe sono entrate"

Mondo

Tank e truppe Idf in azione nell'assalto finale. 'Abbiamo iniziato l'operazione intensiva',...

Mondo: I più letti