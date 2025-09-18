Ucraina, Kallas: esercitazioni Russia-Bielorussia preoccupano Ue. LIVE

"L'Unione Europea ha monitorato attentamente l'esercitazione militare strategica congiunta ZAPAD-2025, che si sta svolgendo nei territori di Bielorussia e Russia, per la prima volta dall'inizio della guerra di aggressione russa contro l'Ucraina il 24 febbraio 2022. Alla luce della guerra di aggressione in corso della Russia contro l'Ucraina e in seguito alle ripetute violazioni dello spazio aereo dei nostri Stati membri da parte di droni russi, un'esercitazione come ZAPAD-2025 non dimostra un impegno per la de-escalation e la pace. La partecipazione militare di altri Paesi a ZAPAD-2025, nel contesto della guerra russa contro l'Ucraina, anche dal territorio della Bielorussia, è motivo di grave preoccupazione per la sicurezza dell'UE. L'UE si aspetta che Russia e Bielorussia rispettino pienamente i loro impegni internazionali, incluso il Documento di Vienna dell'OSCE del 2011". Lo afferma l'Alto rappresentante per la politica estera della Ue, Kaja Kallas.