Ucraina, Kallas: esercitazioni Russia-Bielorussia preoccupano Ue. LIVE

"L'Ue si aspetta che Russia e Bielorussia rispettino pienamente i loro impegni internazionali" ha dichiarato l'Alto rappresentante per la politica estera della Ue, Kaja Kallas. Mosca: "Esercito russo avanza in tutti i settori del fronte"
L'Unione europea esprime grande preoccupazione per le esercitazioni di Russia e Bielorussia. "Alla luce della guerra di aggressione in corso della Russia contro l'Ucraina e in seguito alle ripetute violazioni dello spazio aereo dei nostri Stati membri da parte di droni russi, un'esercitazione come ZAPAD-2025 non dimostra un impegno per la de-escalation e la pace" ed è "motivo di grave preoccupazione per la sicurezza dell'UE afferma l'Alto rappresentante per la politica estera della Ue, Kaja Kallas. Mosca: "Avanziamo in Ucraina su tutta la linea del fronte".
Kiev, militari Varsavia verranno a studiare nostra difesa aerea
Una delegazione di funzionari militari polacchi "di alto livello" è attesa questa settimana in Ucraina per studiare l'esperienza del Paese nel contrastare gli attacchi aerei russi, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri ucraino Heorhii Tykhyi.
Mosca, 43 droni ucraini abbattuti stanotte sul territorio russo
Mosca afferma che 43 droni ucraini sono stati abbattuti stanotte in diverse regioni russe. Lo rende noto l'agenzia di stampa Tass, citando il Ministero della Difesa russo.
Kallas: "Manovre Zapad preoccupano sicurezza Ue"
"L'Unione Europea ha monitorato attentamente l'esercitazione militare strategica congiunta ZAPAD-2025, che si sta svolgendo nei territori di Bielorussia e Russia, per la prima volta dall'inizio della guerra di aggressione russa contro l'Ucraina il 24 febbraio 2022. Alla luce della guerra di aggressione in corso della Russia contro l'Ucraina e in seguito alle ripetute violazioni dello spazio aereo dei nostri Stati membri da parte di droni russi, un'esercitazione come ZAPAD-2025 non dimostra un impegno per la de-escalation e la pace. La partecipazione militare di altri Paesi a ZAPAD-2025, nel contesto della guerra russa contro l'Ucraina, anche dal territorio della Bielorussia, è motivo di grave preoccupazione per la sicurezza dell'UE. L'UE si aspetta che Russia e Bielorussia rispettino pienamente i loro impegni internazionali, incluso il Documento di Vienna dell'OSCE del 2011". Lo afferma l'Alto rappresentante per la politica estera della Ue, Kaja Kallas.