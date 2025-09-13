Elezioni locali in Russia, migliaia di militari e criminali candidati

Mentre le trattative per la fine della guerra in Ucraina continuano a non fare progressi, in decine di regioni della Russia si vota per le elezioni locali. Tra i territori coinvolti anche alcune zone illegalmente annesse, come Sebastopoli in Crimea: l'Ue ha già fatto sapere che non riconoscerà né le cosiddette "elezioni" né i loro risultati nel territorio occupato, parlando di un'altra violazione del diritto internazionale e della sovranità, dell'indipendenza e dell'integrità territoriale dell'Ucraina. La Novaya Gazeta, una delle principali testate indipendenti russe, come citata da Adnkronos English, mette poi in luce che tra i vari candidati per i posti in lizza ci sono 1400 ex soldati, di cui alcune “dozzine” coinvolti in crimini di guerra in Ucraina. Anche se molte delle posizioni per cui si vota sono poco influenti dal punto di vista politico, la corsa dei militari al voto non è da sottovalutare: il presidente Putin da tempo spinge per sostituire le “élite” con i veterani dal fronte. Anche al di là del conflitto, è sempre la Novaya Gazeta a scrivere anche che tra i candidati figurerebbero anche 2500 persone che hanno commesso qualche reato in passato. Le urne sono aperte oggi e domani, 13 e 14 settembre (GUERRA IN UCRAINA, GLI AGGIORNAMENTI LIVE).