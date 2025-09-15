Elezioni in Russia, i risultati del voto locale. Peskov: "Un successo"

Il portavoce del Cremlino ha detto che "molti governatori hanno in effetti ottenuto risultati molto alti, e ovviamente questo mostra il continuo consolidamento della nostra società e dei nostri concittadini dietro alla linea del presidente e delle persone da lui scelte". Peskov ha poi sottolineato che "risultati così significativi sono stati raggiunti proprio da coloro che hanno ricevuto il supporto del presidente"

Non ci sono state sorprese nelle elezioni locali tenutesi in Russia dal 12 al 14 settembre, tramite le quali sono state rinnovate le leadership locali di decine di regioni e città del Paese. In una corsa che avrebbe visto - secondo il media indipendente Novaya Gazeta - la candidatura di 1.400 ex soldati, di cui alcune "dozzine" coinvolti in crimini di guerra in Ucraina, il partito di Vladimir Putin Russia Unita ha mantenuto saldamente il controllo degli enti locali. Tra le zone chiamate a rinnovare il mandato degli esponenti del partito dello Zar c’erano anche territori coinvolti dalla guerra contro l’Ucraina, come la regione di Kursk e di Bryansk, e anche territori illegalmente annessi come la Crimea e la città di Sebastopoli.

I risultati delle elezioni in Russia

Secondo quanto riportato da Interfax, la Commissione elettorale centrale della Russia ha definito le elezioni “un successo”, in base a quanto dichiarato da Dmitry Peskov: "Non ci sono state violazioni significative che possano aver influenzato i risultati", ha detto il portavoce del Cremlino. E parlando dei risultati ottenuti dai candidati, Peskov ha detto: "Molti governatori hanno in effetti ottenuti risultati molto alti, e ovviamente questo mostra il continuo consolidamento della nostra società e dei nostri concittadini dietro alla linea del presidente e delle persone da lui scelte”. Il portavoce del Cremlino ha detto che "essenzialmente, i risultati così significativi sono stati raggiunti proprio da coloro che hanno ricevuto il supporto del presidente”.

Il voto nei territori ucraini occupati e la reazione di Kiev

Come detto, in questi giorni la Russia ha tenuto votazioni anche nei territori ucraini temporaneamente occupati, tra cui la Repubblica autonoma di Crimea e la città di Sebastopoli. E secondo quanto dichiarato dal ministero degli Affari Esteri di Kiev in una nota, “l’organizzazione da parte della Russia delle cosiddette 'elezioni' nei territori ucraini temporaneamente occupati è illegale e i loro risultati sono nulli. Nessun individuo presumibilmente 'eletto' attraverso questa farsa avrà alcuna base legale per svolgere funzioni ufficiali". Inoltre "confermiamo ancora una volta che tutte le persone coinvolte nell'organizzazione e nello svolgimento di qualsiasi 'elezione' nei territori ucraini temporaneamente occupati saranno ritenute responsabili ai sensi della legge ucraina vigente e dei procedimenti legali internazionali, e saranno inoltre soggette a regimi sanzionatori esistenti e futuri nelle giurisdizioni ucraine e straniere", ha aggiunto la nota.