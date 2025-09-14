Il piano italiano per gli ospedali in caso di guerra: cosa sappiamo

Introduzione

Il conflitto ancora in corso tra Ucraina e Russia e gli ultimi episodi collaterali - come l’ingresso dei droni russi in Polonia - mettono in allarme l’Europa. La preoccupazione dominante è che la guerra possa estendersi ben oltre Kiev: per questo in Francia e Germania è scattata l’allerta sulla preparazione della rete ospedaliera nell’accogliere eventuali soldati feriti. Un timore che, secondo Il Sole 24 Ore, è presente anche in Italia, dove ci si starebbe muovendo in tal senso con Palazzo Chigi, il ministero della Difesa e il ministero della Salute.