Zelensky e l'allarme droni, Tajani: "Putin non attaccherà l'Italia"

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Speciale elezioni regionali
Arrow-link
Arrow-link

Zelensky e l'allarme droni, Tajani: "Non credo che Putin voglia attaccare l'Italia"

Politica

Il vicepremier e ministro degli Esteri prova a rassicurare dopo le parole pronunciate dal presidente ucraino ("L'Italia potrebbe essere il prossimo obiettivo"). "Non ci risulta nulla di preoccupante per il nostro Paese", ha detto Tajani. Aggiungendo che "comunque la nostra difesa aerea è sempre vigile e attenta"

ascolta articolo

L'epicentro delle incursioni di droni sospetti resta il fianco nord-orientale, ma l'onda d'urto travalica i confini: in Europa si parla ormai senza esitazioni di "guerra ibrida" con Mosca. E a rendere ancora più cupo il quadro è stato Volodymyr Zelensky, avvertendo che "l'Italia potrebbe essere la prossima". A tranquillizzare gli italiani ci pensa il ministro degli Esteri Antonio Tajani: "Putin ha un'aggressività inaccettabile, però non credo assolutamente che voglia attaccare l'Italia, questo lo posso smentire. Comunque, la nostra difesa aerea è sempre vigile e attenta. L'efficienza dell'aeronautica militare è sempre alta sia a terra sia in cielo, quindi gli italiani possono stare tranquilli", ha detto il vicepremier a margine della festa di Forza Italia a Telese Terme. "Non dobbiamo drammatizzare - ha aggiunto - non ci risulta nulla di preoccupante per il nostro Paese, voglio rassicurare tutti. Ho parlato anche con Crosetto stamattina, ci siamo consultati, tranquillizziamo tutti". 

L'allarme droni nei cieli

Dopo il sorvolo sull'aeroporto di Copenaghen che martedì ha scosso i cieli danesi, nuovi velivoli non identificati sono comparsi sopra la più grande base militare del Paese scandinavo, alimentando l'allarme su azioni che - nel monito del commissario Ue Valdis Dombrovskis - "non sono certo errori", bensì "provocazioni" calcolate dal Cremlino per testare fino a dove possa spingersi. Dalle Nazioni Unite il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, ha ribaltato le accuse: Mosca "non ha mai avuto né ha intenzione di attaccare Paesi della Nato o dell'Ue" e "qualsiasi aggressione contro il mio Paese incontrerà una risposta decisa". Da Kiev, il controcanto di Zelensky non si è fatto attendere, con nuove accuse a Putin di "testare la resistenza degli europei" per ridurre gli aiuti all'Ucraina in vista dell'inverno. 

Vedi anche

Zelensky: "92 droni verso Polonia, Italia potrebbe essere la prossima"

Come reagiranno i paesi europei?

Anche a Bruxelles la diagnosi è netta. "Assistiamo a ogni tipo di azione russa: dalla disinformazione al sabotaggio, fino all'uso dell'immigrazione clandestina come arma", ha denunciato Dombrovskis ai microfoni di France24 con la sensibilità particolare di chi viene da Riga e vede le ambizioni imperiali del Cremlino non fermarsi all'Ucraina. Da qui la spinta di Bruxelles sul "muro di droni", una barriera tecnologica concepita per respingere incursioni e provocazioni. Ma il dibattito va oltre: Varsavia ha già annunciato di essere pronta ad abbattere velivoli sospetti e, stando alle rivelazioni della Bild, anche Berlino valuta di autorizzare i propri militari a farlo.

su insider

Droni nei cieli d'Europa, Nato e Ue sono in grado di difendersi?
FOTOGALLERY

Getty/Sky TG24

1/8
Mondo

Ucraina, come Trump ha cambiato idea su territori contesi con Russia

Il presidente degli Stati Uniti ha scritto su Truth che Kiev può “combattere e riconquistare” alcune zone e che “i confini originali di quando la guerra è iniziata sono un'opzione”. Un nuovo colpo di scena che arriva dopo le tensioni di febbraio - culminate nello scontro con Zelensky nello Studio Ovale -, la riconciliazione dei due leader in Vaticano ad aprile e il vertice di agosto in Alaska con Vladimir Putin

Vai alla Fotogallery

Politica: Altre notizie

Zelensky e l'allarme droni, Tajani: "Putin non attaccherà l'Italia"

Politica

Il vicepremier e ministro degli Esteri prova a rassicurare dopo le parole pronunciate dal...

Elezioni regionali Marche, oggi urne aperte fino alle 23

Politica

I cittadini marchigiani possono votare oggi, domenica 28 (dalle 7 alle 23), e domani, lunedì 29...

Ilaria Salis, per legali italiani Budapest può fare un nuovo processo

Politica

Secondo Eugenio Losco e Mauro Straini, il procedimento in corso potrebbe arrivare a sentenza...

Mattarella: “Flotilla accolga mediazione". Portavoce rientra in Italia

Politica

“Mi permetto di rivolgere un appello alle donne e agli uomini della Flotilla perché raccolgano la...

Insulti sessisti a Boldrini e suo ddl: bufera social su esponente FI

Politica

Alfredo Giovine ha rivolto commenti sessisti contro la deputata e la sua proposta di legge sul...

Politica: I più letti