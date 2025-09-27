Media: "Zelensky chiede a Trump fornitura di missili Tomahawk". LIVE

Esplora tutte le offerte Sky
Guerra Ucraina Russia, media: "Zelensky chiede a Trump fornitura missili Tomahawk". LIVE

live Mondo
©Ansa

Il leader ucraino ha chiesto a Donald Trump la fornitura di missili da crociera Tomahawk, durante il loro incontro a margine dell'Assemblea Onu. Secondo Zelensky l'arma otrebbe convincere Putin a sedersi al tavolo dei negoziati. Trump ha dichiarato al presidente ucraino di essere disponibile a revocare le restrizioni all'uso da parte di Kiev di armi a lungo raggio americane per colpire all'interno della Russia. Lo ha riferito al Wall Street Journal un alto funzionario Usa

Volodymyr Zelensky ha chiesto a Donald Trump la fornitura di missili da crociera Tomahawk, durante il loro incontro privato a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a New York. Il presidente ucraino ha sostenuto che l'arma, con un raggio d'azione fino a 1.500 chilometri, potrebbe convincere Vladimir Putin a sedersi al tavolo dei negoziati. Secondo fonti diplomatiche citate dal Telegraph, il colloquio tra i due leader è stato "estremamente positivo" e lo stesso Zelensky ha riferito che Trump si è mostrato "disposto a lavorarci".

Nell'incontro a margine dell'Assemblea dell'Onu Donald Trump ha dichiarato al presidente ucraino Volodymyr Zelensky di essere disponibile a revocare le restrizioni all'uso da parte di Kiev di armi a lungo raggio americane per colpire all'interno della Russia. Lo ha riferito al Wall Street Journal un alto funzionario Usa. 

Media: "Zelensky ha chiesto a Trump la fornitura di missili Tomahawk"

Volodymyr Zelensky ha chiesto a Donald Trump la fornitura di missili da crociera Tomahawk, durante il loro incontro privato a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a New York. Il presidente ucraino ha sostenuto che l'arma, con un raggio d'azione fino a 1.500 chilometri, potrebbe convincere Vladimir Putin a sedersi al tavolo dei negoziati. Secondo fonti diplomatiche citate dal Telegraph, il colloquio tra i due leader è stato "estremamente positivo" e lo stesso Zelensky ha riferito che Trump si è mostrato "disposto a lavorarci". 

Il possibile cambio di rotta rispetto al rifiuto opposto in passato da Joe Biden è stato accolto con ottimismo in Europa. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha invitato i partner a interpretare la nuova posizione di Trump "nel modo più positivo possibile", rivelando che il presidente è "molto arrabbiato" con Putin per aver ignorato i suoi tentativo di porre fine alla guerra. Kiev, intanto, considera l’eventuale fornitura di Tomahawk come un passaggio logico dopo l’arrivo di armi come gli Storm Shadow britannici, sottolineando la necessità di "pari capacità di risposta" rispetto all’arsenale russo

