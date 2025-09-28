Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Missili nella notte su Kiev. Zelensky: "Droni, Italia sarà la prossima". LIVE

live Mondo
©Ansa

Almeno sette feriti, tre dei quali a Kiev e quattro a Zaporizha, il primo bilancio dell'attacco con droni lanciato in nottata dalla Russia. Una nuova offensiva la cui conseguenza è anche la mobilitazione dell'aviazione polacca per la difesa preventiva del confine orientale. Droni non identificati sono stati avvistati sopra la più grande base militare della Danimarca. Mosca replica: "Isteria dell'Ue" per "giustificare la spesa militare"

in evidenza

Almeno sette feriti, tre dei quali a Kiev e quattro a Zaporizha, il primo bilancio dell'attacco con droni lanciato in nottata dalla Russia. Una nuova offensiva la cui conseguenza è anche la mobilitazione dell'aviazione polacca per la difesa preventiva del confine orientale. Su X, il presidente ucraino ha scritto: "92 droni erano diretti verso la Polonia. Li abbiamo intercettati sul territorio ucraino, 19 hanno raggiunto il loro spazio aereo”. Droni non identificati sono stati avvistati sopra la più grande base militare della Danimarca. Mosca replica: "Isteria dell'Ue" per "giustificare la spesa militare".

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

LIVE

Almeno due attacchi anche a Zaporizhzhia

A Zaporizhzhia, a Est dell’Ucraina, l’attacco ha danneggiato una scuola e ha provocato un incendio in un palazzo residenziale, come ha riferito il governatore regionale Ivan Fedorov. Colpite anche le strutture di produzione di un'impresa non specificata. Fedorov ha dichiarato che almeno due attacchi hanno colpito Zaporizhzhia durante la notte. Cinque persone sono rimaste ferite.

Mosca, abbattuti 41 droni ucraini nella notte

I sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 41 droni ucraini nella notte scorso. Lo ha detto il ministro della Difesa russo. "La scorsa notte, la difesa aerea ha distrutto 41 droni ucraini - le parole del ministro -: 12 nel Kursk, 10 nel Bryansk, 8 nel Belgorod, 4 a Tula, 3 nella regione di Yaroslavl, 2 in quella di Rostov e uno ciascuno nelle regioni di Novgorod e Samara". (

Kiev, droni russi sulla capitale, ci sono feriti

Droni russi sarebbero caduti su Kiev. Lo annuncia il sindaco della capitale, Vitali Klitschko su Telegram. Secondo quanto riferito dal primo cittadino un palazzo di cinque piani nel distretto di Solomyansky sarebbe andato parzialmente distrutto. "Attualmente - scrive Klitschko - ci sono feriti nei distretti di Solomyansky e Svyatoshynsky. I medici si stanno recando sul posto. Uno dei feriti è stato trasportato in ospedale". Alcuni detriti sarebbero caduti anche nei distretti di Svyatoshynsky e Holosiivsky.

Mondo: Ultime notizie

Guerra Israele-Hamas, Idf: controlliamo oltre metà di Gaza City. LIVE

live Mondo

L'esercito israeliano ha ampliato la portata degli attacchi, prendendo di mira ogni notte più di...

Aerei, retromarcia di Qantas sui bagni a bordo. E le altre compagnie?

Mondo

Una toilette ogni 90 passeggeri, anzi no. Dopo aver annunciato la presenza di soli tre servizi...

Missili nella notte su Kiev. Zelensky: Droni, Italia sarà la prossima

live Mondo

Almeno sette feriti, tre dei quali a Kiev e quattro a Zaporizha, il primo bilancio...

Gaza, dal ritiro dell'Idf al nuovo governo: cosa prevede il piano Usa

Mondo

La Striscia di Gaza "sarà una zona deradicalizzata e liberata dal terrorismo, che non...

La centrale di Zaporizhzhia è senza elettricità: "Rischio Chernobyl"

Mondo

La centrale nucleare di Zaporizhzhia è in blackout da quattro giorni. Sono entrati in funzione i...

Mondo: I più letti