La centrale di Zaporizhzhia è senza elettricità: "Rischio Chernobyl"

Ma qual è l’attuale situazione della centrale di Zaporizhzhia e perché, secondo Kiev e l'Aiea, è così allarmante? L'alimentazione elettrica esterna della centrale ha un ruolo importante, perché sostiene i generatori di emergenza per i sistemi di raffreddamento e di sicurezza. Dopo l’ennesimo blackout, il sito è passato all'autoproduzione di energia tramite generatori diesel, che tengono - per ora - in piedi la centrale. Come scrive Il Messaggero citando fonti ucraine, gli stress test condotti dalle autorità di regolamentazione europee dopo il disastro giapponese di Fukushima, nel 2011, hanno indicato che una centrale nucleare può funzionare senza alimentazione esterna per 72 ore. Oltre, è un azzardo.

