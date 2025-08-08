Bunker antiatomici, boom di richieste da inizio guerra Ucraina-Russia

Minus Energie è un'azienda mantovana specializzata in impianti termici e trattamento dell'aria. I rifugi antiatomici non sono il core business, ma un ramo cresciuto quasi per hobby. "Fino a qualche anno fa ci prendevano un po per matti”, spiega Cavicchioli. "Poi, dopo l'inizio della guerra tra Russia e Ucraina, in due settimane abbiamo ricevuto 700 richieste. Sembravano tutti impazziti. Ci hanno chiamato anche dal New York Times e dal Nikkei Asia giapponese”.