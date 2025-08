C'è una campagna per proibire all'Italia le armi nucleari

La campagna Senzatomica e la Rete pace e disarmo chiedono a Roma la ratifica del primo strumento vincolante contro il nucleare militare, adottato dalle Nazioni Unite nel 2017 e in vigore dal 2021. Intanto continua l’impegno di Senzatomica per trasmettere le testimonianze degli hibakusha, i sopravvissuti agli attacchi su Hiroshima e Nagasaki del 6 e del 9 agosto 1945 di cui oggi si commemora l’80esimo anniversario. Le parole della coordinatrice per le Politiche e la ricerca Alessja Trama