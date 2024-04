Grossi: “A Zaporizhzhia rischio di un grave incidente nucleare”

Dopo i raid delle scorse ore alla centrale, che rappresentano "una chiara violazione dei principi fondamentali per la protezione della più grande centrale nucleare d'Europa", il direttore generale dell'Aiea ha lanciato l'allarme. "Nessuno può in teoria trarre beneficio o ottenere alcun vantaggio militare o politico dagli attacchi contro gli impianti nucleari”, ha poi sototlineato in un post su X

La centrale nucleare di Zaporizhzhia, che è sotto il controllo russo, è stata colpita da un altro drone sul tetto del reattore numero 6. Gli operatori della centrale hanno aggiunto che attualmente l'impianto è spento. Tuttavia, Kiev accusa Mosca e parla di sei vittime. Il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA), Grossi, ha avvertito che gli attacchi aumentano notevolmente il rischio di un grave incidente nucleare e devono essere interrotti immediatamente. Il Cremlino ha definito l'evento "una provocazione molto pericolosa" e ha accusato le forze armate ucraine, mentre l'Ucraina ha replicato accusando Mosca di diffondere notizie false. Per Grossi si tratta di "una chiara violazione dei principi fondamentali per la protezione della più grande centrale nucleare d'Europa". Nel pomeriggio, RBC-Ucraina, citando un post su Telegram del capo della regione Ivan Fedorov, ha spiegato che, sempre a Zaporizhzhia, le forze russe hanno colpito anche un impianto industriale. Per Fedorov, a seguito dell'attacco sei persone sono rimaste ferite (GUERRA IN UCRAINA: LE NEWS IN DIRETTA).