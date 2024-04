Guerra Ucraina Russia, Zelensky: mancano missili, senza aiuti perdiamo

Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov è arrivato oggi in Cina per una visita ufficiale di due giorni su invito del suo omologo Wang Yi, secondo quanto precisato dal ministero degli Esteri di Pechino, quando i due Paesi sono impegnati a rafforzare le loro relazioni a dispetto dell'aggressione militare di Mosca ai danni dell'Ucraina. Tra i temi in agenda, Wang e Lavrov (che ha annunciato il suo arrivo con un post su X) avranno uno scambio approfondito su un'ampia gamma di temi quali "la crisi ucraina e la situazione nella regione dell'Asia-Pacifico", oltre che su questioni "legate alla cooperazione bilaterale, nonché a quella sulla scena internazionale", secondo una nota di domenica dal ministero degli Esteri russo. Lavrov ha visitato Pechino l'ultima volta a ottobre 2023 per il terzo forum sulla Belt and Road Initiative (Bri). Sabato, incontrando a Guangzhou il vicepremier cinese He Lifeng, il segretario al Tesoro americano Janet Yellen ha messo in guardia dalle "conseguenze significative" nel caso in cui le aziende del Dragone aiutassero la Russia, la cui invasione dell'Ucraina lanciata a febbraio 2022 non è stata condannata da Pechino. La Cina si considera parte neutrale nel conflitto ucraino, ma negli ultimi due anni è diventata il principale partner commerciale della Russia e ha offerto sostegno diplomatico, a partire dall'Onu, favorendo una soluzione politica per porre fine ai combattimenti. Le nazioni occidentali sollecitano con regolarità Pechino a svolgere un ruolo maggiore nel ripristinare la pace in Ucraina, sfruttando la sua influenza sul Cremlino